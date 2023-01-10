Более 600 шпионов: в СБУ отчитались о разоблачении агентов Кремля во время войны

После 24 февраля прошлого года сотрудникам СБУ удалось предотвратить покушение на министра обороны и главу ГУР, а также передать в суд более 340 уголовных производств о государственной измене и шпионаже.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину было выявлено более 600 агентов и шпионов страны-агрессора. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

По фактам государственной измены и шпионажа во время войны сейчас расследуются более 1,5 тыс. уголовных дел. Более 340 производств направлены в суд.

Тем временем СБУ удалось задержать диверсионно-разведывательную группу военной разведки Российской Федерации, которая занималась подготовкой к ликвидации министра обороны Украины, руководителя Главного управления разведки и известного украинского активиста.

В украинской столице правоохранителями была также нейтрализована группа агентов РФ, в которой числились чиновники Кабинета министров Украины и Торгово-промышленной палаты. Политики предоставляли Кремлю информацию о ситуации на государственной границе и персональные данные сотрудников правоохранительных органов Украины.

Еще одни агент России был разоблачен в Николаеве. Им оказался экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который после начала полномасштабной войны предложил российской стороне свое содействие. Он уведомлял оккупантов о последствиях обстрелов и паролях на блокпостах.

В Хмельницком был арестован гражданин РФ, прибывший в Украину в январе 2022 года якобы для посещения родственников. Перед ним стояла задача по организации разветвленной агентурной сети для получения информации, а также по проведению диверсий в западных областях Украины.

СБУ также нейтрализовали гражданина Беларуси на Волыни, искавшего информацию о расположении и перемещении украинских войск в пределах региона.

Напомним, что 5 января в СБУ сообщили о разоблачении и аресте во Львовской области мужчины, подозреваемого в сборе информации о размещении стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры Украины.

Еще Фокус писал, что 10 января в СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств вины правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ ПМ Ионафана. Митрополиту предъявляют открытую поддержку военной агрессии РФ против Украины.