До 8 лет тюрьмы: митрополит УПЦ МП из Винницкой области предстанет перед судом, — СБУ

Служба безопасности заявляет, что собрала неопровержимые доказательства вины епископа Ионафана. Ведомство считает, что архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии распространял среди верующих пророссийские пропагандистские материалы.

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала неопровержимые доказательства вины правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ (Московского патриархата) Ионафана (в миру Анатолий Елецких). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, обвинительный акт уже направлен в Тульчинский районный суд Винницкой области.

В СБУ утверждают, что митрополит открыто поддерживал военную агрессию России против Украины.

[ + – ] Обыски у митрополита Ионафана

По данным ведомства, епископ, в частности, распространял среди прихожан пророссийские пропагандистские листовки, в которых призывал к силовому захвату власти и изменению государственных границ Украины.

Также на одном из сайтов Русской православной церкви Ионафан публиковал материалы в поддержку ВС РФ, оправдывающие военные преступления захватчиков.

Во время обысков дома у митрополита и в храмах епархии правоохранители нашли:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами;

прокремлевские агитки и литературу.

[ + – ] Во время обысков у епископа нашли пророссийские агитки и другие пропагандистские материалы

Экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности священнослужителя.

Действия Ионафана квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

По материалам следствия епископу грозит до 8 лет лишения свободы.

[ + – ] Митрополита Ионафана подозревают в распространении пророссийских материалов [ + – ] СБУ провела обыски в Тульчинской и Брацлавской епархии [ + – ] Дома у Ионафана и в храмах епархии были найдены пропагандистские материалы [ + – ] Дома у Ионафана и в храмах епархии были найдены пропагандистские материалы

Напомним, 7 января издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Среди них, как написало СМИ, есть и митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.