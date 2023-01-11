"Вместо реабилитации": в РФ фиксируют случаи отправки раненых солдат обратно на фронт
Российский совет по правам человека рассматривает жалобы врачей на отсутствие надлежащего восстановления для военнослужащих.
Совет по правам человека при президенте Российской Федерации зафиксировал инциденты с отправкой российских солдат на войну в Украину после ранений и без рекомендованной реабилитации. Об этом рассказала член СПЧ Ольга Демичева в интервью российским СМИ.
"Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт", — говорит представитель Совета.
По словам Ольги Демичевой, из-за этого здоровье военнослужащих РФ может существенно пошатнуться. Она также утверждает, что над данной проблемой уже ведется работа.
"В итоге те методы лечения, которые им были проведены, просто идут насмарку, и вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных", — возмутилась представительница СПЧ.
Демичева уточнила, что Совет по правам человека получил сообщения о подобных случаях от медицинского персонала Донецкого травматологического центра и одной из клиник в Москве. Как утверждается, в обеих учреждениях российские бойцы получали высокотехнологическую помощь после ранений.
"Врачи просят меня разобраться с ситуацией, когда недолеченных пациентов вместо реабилитации отправили в часть. Такого быть не должно", — заключила Ольга Демичева.
Напомним, что по данным пресс-центра Луганской ОВА от 20 декабря, три больницы оккупированного областного центра переполнены ранеными российскими солдатами. Сообщается, что в одном из медучреждений расположили более 1000 оккупантов.
Еще Фокус писал о том, что украинский хирург Андрей Верба провел операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего. Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что боец получил ранение в области сердца.