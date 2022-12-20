Больницы Луганска переполнены ранеными оккупантами, — ОВА

Только в одном из учреждений, по данным администрации, находятся свыше 1000 оккупантов с различными ранениями, которым не хватает препаратов, койко-мест и постельного белья.

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Три больницы оккупированного Луганска, которые были переданы на нужды ВС РФ, переполнены ранеными захватчиками. Об этом информирует пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ведомства, на нужды ВС РФ были переданы областная клиническая больница, городская многопрофильная больница № 15 и железнодорожная больница.

Из-за того, что учреждения сменили свое "направление", гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинской помощи.

"В одной из больниц находятся свыше 1000 раненых оккупантов. На всех не хватает медперсонала, ассистентов и хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве препараты, койко-места и постельное белье", — говорится в сообщении.

Более того, как информирует ОВА, оккупационная администрация готовится к приему новой "партии" раненых. Это связано с тем, что за минувшие сутки Силы обороны отбили попытки наступления ВС РФ в районе двух населенных пунктов Луганской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты депортируют несовершеннолетних украинцев из Луганской области в РФ. По данным Сил спецопераций ВСУ, детей вывозят на территорию страны-агрессора для "принудительного лечения".

Также сообщалось, что ВСУ освободили 13 населенных пунктов Луганской области.