"Принудительное лечение": россияне вывозят детей из Луганской области, — Силы спецопераций

Оккупанты проводят тотальные медицинские обследования подростков и депортируют их в детские лагеря, расположенные на территории РФ.

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ВС РФ продолжают совершать военные преступления и депортируют детей с оккупированных территорий Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах спецопераций ВСУ.

По данным ведомства, россияне вывезли как минимум 40 детей из захваченных Северодонецка и Лисичанска в Ставропольский край РФ.

Несовершеннолетних украинцев депортируют на территорию страны-агрессора под предлогом "принудительного лечения" в детских лагерях. Для этого, как информирует Центр нацсопротивления, оккупанты заранее проводят тотальные медицинские обследования детей.

"Конечно, выглядит это как благие намерения, но на самом деле "оздоровление" это лишь основание для депортации детей в Россию. В дальнейшем детей не возвращают родителям, пока они сами не приедут за ними. Впоследствии семью не выпускают обратно, поскольку россияне на оккупированных территориях ввели военное положение. В лучшем случае, детям в лагере просто промывают мозги", — говорится в сообщении ведомства.

Центр нацсопротивления также отмечает, что во время "оздоровления" россияне пытаются внушить детям мысль о том, что именно Украина развязала полномасштабную войну. Для осуществления пропагандистской кампании привлекаются даже спортсмены и популярные блогеры, которым поручают выступать перед несовершеннолетними украинцами в таких детских лагерях.

"Центр национального сопротивления призывает родителей выехать с временно оккупированных территорий и не становиться заложником врага", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее о депортации детей из оккупированной Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай. По его словам, несовршеннолетних детей массово вывозят из прифронтового региона в Чечню для "патриотического воспитания".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, сообщал, что за последние 8 месяцев в Россию были депортированы или вынуждено выехали около 2,8 млн украинцев.