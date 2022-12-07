Оккупанты массово депортируют детей из Луганской области в Чечню, — Гайдай

Подростков, по словам руководителя ОВА, отправляют Рамзану Кадырову для "патриотического воспитания".

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Российские оккупанты насильно депортируют украинских детей из оккупированной Луганской области в Чечню. Об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ВС РФ не только готовятся к масштабному контрнаступлению Вооруженных сил Украины на указанном направлении фронта, но и продолжают заниматься депортацией мирного населения.

Сергей Гайдай утверждает, что захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания". Подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни.

"Кадыров очень гордится. У него есть свое "молодое поколение украинцев", которое он лично подготовит. И мы понимаем, к чему он будет их готовить", — продолжил глава ОВА, комментируя депортацию детей из оккупированной части региона.

Самым сложным участком на фронте в Луганской области Гайдай назвал Белогоровку, которую россияне обстреливают из танков, минометов и артиллерии.

"Все эти свежемобилизованные — это гражданские различных профессий, которых одели в военную форму и дали оружие в виде автоматов или пулеметов. Они не умеют пользоваться танками, БТР или артиллерией. Это все равно люди, которые стреляют в нашу сторону, но единое, что они делают, просто увеличивают количество погибших на поле боя. Потери у них в геометрической прогрессии растут. Они не умеют воевать", — продолжил Гайдай в эфире телемарафона.

Руководитель ОВА также анонсировал, что на этой неделе в деоккупированные населенные пункты начнут заезжать медработники для оказания помощи мирному населению.

Отметим, что днем ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал о переходе войны с Россией в ключевую фазу, которая завершится освобождением Донецка, Луганска и Крыма.

Также сообщалось, что силы сопротивления нарушили снабжение ВС РФ на передовой в Луганской области.