Украина вступила в ключевую фазу полномасштабной войны с Россией, — Данилов

Этот этап вооруженного конфликта, по словам секретаря СНБО, завершится освобождением Донецка, Луганска и Севастополя.

Related video

Украина вступила в ключевую фазу полномасштабной войны. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В частности, он напомнил, что 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской народной республики.

Спустя 103 года, по словам Алексея Данилова, контрнаступление армии Украины продолжилось, которое завершится деоккупацией Севастополя, Донецка и Луганска.

Секретарь СНБО назвал зимний период — ключевым этапом полномасштабной войны, в которой украинская армия отвоевывает свою независимость.

"6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима — ключевой этап Великой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины!" — добавил Алексей Данилов в своем микроблоге Twitter.

Отметим, что ранее Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о переходе полномасштабной войны с Россией на новый этап, который несет серьезную угрозу для Украины. По информации ведомства, захватчики, осуществляя массированные обстрелы, одновременно задействуют ракетное вооружение и иранские дроны-камикадзе "Герань-2".

О новых массированных обстрелах Украины также предупреждал начальник военной разведки Кирилл Буданов. Глава ГУР МОУ предполагал, что Россия, несмотря на критические запасы ракетного вооружения, продолжит наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры нашей страны.