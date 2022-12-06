У России осталось ракет на несколько массированных обстрелов Украины, — Буданов (видео)

Оккупанты, по словам начальника ГУР, будут полностью использовать свои ракетные резервы для последующих ударов по украинским городам.

Related video

В распоряжении России еще остались ракеты, которых хватит на несколько массированных обстрелов Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, запасы высокоточного ракетного вооружения у России подходят к завершению.

Вместе с этим, как предупреждает Кирилл Буданов, Кремль решил идти до конца — весь резерв будет использован до нуля для осуществления новых ракетных ударов по Украине.

В эфире телемарафона начальник ГУР МОУ подтвердил, что Россия, несмотря на международные санкции, производит новые ракеты, но их очень мало, если сравнивать с количеством снарядов, используемых в ходе масштабных атак.

"Они (запасы ракет у РФ — ред.) уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца — до нуля. Что в принципе очень плохо для самой РФ. Военные там знают об этой проблеме. Производство новых ракет — оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль", — продолжил Буданов в эфире марафона.

Прогнозируя новый массированный обстрел Украины, начальник ГУР подчеркнул, что все зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию ракетного вооружения страны-агрессора. По словам генерал-майора, Россия столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения, а Иран, несмотря на все соглашения, не отправил Москве еще ни одного снаряда.

[ + – ] У России осталось ракет на несколько массированных обстрелов, - ГУР

Отметим, что массированный обстрел Украины 5 декабря обошелся России в 400-500 млн долларов. Стоимость выпущенных в направлении украинских городов ракет колеблется от $0,5 млн до $13 млн за одну единицу, а самым дорогим снарядом является крылатая ракета Х-101.

Также сообщалось, что Россия готовится к массированным обстрелам Украины в режиме строгой секретности, задействуя воздушную, наземную и космическую разведки.