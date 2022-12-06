"Заранее и в строгой секретности": в ВСУ рассказали, как РФ готовится к ударам по Украине

В Воздушных силах отметили, что сначала ВС РФ проводят разведку: пытаются узнать о перемещении украинских ЗРК и изучают слабые места в силах ПВО Украины. На новые массированные обстрелы может понадобиться несколько дней.

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Россия заранее готовится к каждому новому массированному удару по территории Украины в режиме строгой секретности. Для новых атак оккупанты собирают разведывательные данные и программируют маршруты полета ракет. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, из-за этого сложно спрогнозировать, когда ВС РФ нанесут повторные массированные ракетные удары по украинской территории. Однако на это понадобится не один день, а несколько.

Он отметил, что ВС РФ поделили цели на две категории: более приоритетные и менее приоритетные. Они все известны украинскому высшему руководству.

"Это может быть несколько дней — программируется маршрут полета ракет, собираются разведданные разного характера. Это и воздушная, и наземная, и космическая разведка", — сказал Игнат.

Спикер Командования добавил, что россияне также собирают разведданные о размещении украинских зенитных ракетных комплексов и то, каким образом их можно обойти. Кроме того, оккупанты пытаются изучать слабые места в силах ПВО Украины.

"Это все обобщается и тогда уже они определяют день, когда они могут наносить ракетный удар. Даже если вчера был массированный ракетный удар, понятно, что это не было спонтанное решение", — добавил он.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что ВС РФ могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине 6 декабря. В Командовании отметили, что оккупанты традиционно обстреливают украинские города в праздничные дни.

5 декабря украинским силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет. Например, на украинскую столицу летели 10 ракет. 9 из них удалось уничтожить.