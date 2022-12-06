ВС РФ могут нанести 6 декабря новые ракетные удары по Украине, — Воздушные силы

Оккупанты, по данным Командования, традиционно обстреливают украинские города в праздничные дни.

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Во вторник, 6 декабря, ВС РФ могут осуществить новый массированный обстрел Украины. Об этом в эфире национального телемарафона предупредил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинцам стоит помнить об опасности с воздуха, поскольку 6 декабря ВС РФ могут осуществить новый массированный обстрел Украины.

Юрий Игнат считает, что всему обществу следует жить в подобных реалиях, но не допускать паники из-за возможных ракетных ударов со стороны страны-агрессора.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (День ВСУ – ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на другой наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили. Надо быть готовым к этому. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего — защищать граждан и свою страну", — продолжил спикер Командования, предупреждая о возможных новых атаках оккупантов.

По словам Игната, подразделениям ВСУ в ходе массированного обстрела Украины, который был осуществлен 5 декабря, удалось уничтожить более 60 российских ракет. Вместе с этим, украинская армия все еще нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты неба от захватчиков.

Напомним, днем 5 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет. Ракетные удары привели к тому, что в некоторых регионах страны начались проблемы с электроснабжением. Помимо этого, "Укрэнерго" было вынуждено ввести экстренные отключения электроэнергии из-за прилетов российских ракет по объектам критической инфраструктуры.

Также Фокус в своем материале более детально рассказывал, как ВС РФ осуществляли массированный обстрел Украины 5 декабря.