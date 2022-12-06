ЗС РФ можуть завдати 6 грудня нових ракетних ударів по Україні, — Повітряні сили

Окупанти, за даними Командування, традиційно обстрілюють українські міста у святкові дні.

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У вівторок, 6 грудня, ЗС РФ може здійснити новий масований обстріл України. Про це в ефірі національного телемарафону попередив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українцям варто пам'ятати про небезпеку з повітря, оскільки 6 грудня ЗС РФ може здійснити новий масований обстріл України.

Юрій Гнат вважає, що всьому суспільству слід жити в подібних реаліях, але не допускати паніки через можливі ракетні удари з боку країни-агресора.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ – ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів в один день, в інший завдавали ударів дещо менше, але все-таки наносили. Треба бути готовим до цього. А ЗСУ робитимуть те, що роблять найкраще, — захищати громадян і свою країну", — продовжив спікер Командування, попереджаючи про можливі нові атаки окупантів.

За словами Ігната, підрозділам ЗСУ під час масованого обстрілу України, який було здійснено 5 грудня, вдалося знищити понад 60 російських ракет. Водночас українська армія все ще потребує додаткових систем ППО для захисту неба від загарбників.

Нагадаємо, вдень 5 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, випустивши в напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Ракетні удари призвели до того, що в деяких регіонах країни почалися проблеми з електропостачанням. Крім цього, "Укренерго" було змушене запровадити екстрені відключення електроенергії через прильоти російських ракет по об'єктах критичної інфраструктури.

Також Фокус у своєму матеріалі детальніше розповідав, як ЗС РФ здійснювали масований обстріл України 5 грудня.