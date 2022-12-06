"Заздалегідь і в суворій таємності": у ЗСУ розповіли, як РФ готується до ударів по Україні

У Повітряних силах зазначили, що спочатку ЗС РФ проводять розвідку: намагаються дізнатися про переміщення українських ЗРК та вивчають слабкі місця у силах ППО України. На нові масовані обстріли може знадобитися кілька днів.

Related video

Росія заздалегідь готується до кожного нового масованого удару по території України в режимі суворої таємності. Для нових атак окупанти збирають розвідувальні дані та програмують маршрути польоту ракет. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

За його словами, через це складно спрогнозувати, коли ЗС РФ завдадуть повторних масованих ракетних ударів по українській території. Однак на це знадобиться не один день, а кілька.

Він зазначив, що ЗС РФ поділили цілі на дві категорії: пріоритетніші й менш пріоритетні. Вони всі відомі українському найвищому керівництву.

"Це може бути кілька днів — програмується маршрут польоту ракет, збираються розвіддані різного характеру. Це і повітряна, і наземна, і космічна розвідка", — сказав Ігнат.

Спікер Командування додав, що росіяни також збирають розвідувальні дані про розміщення українських зенітних ракетних комплексів і те, як їх можна обійти. Крім того, окупанти намагаються вивчати слабкі місця у силах ППО України.

"Це все узагальнюється і тоді вже вони визначають день, коли вони можуть завдавати ракетного удару. Навіть якщо вчора був масований ракетний удар, зрозуміло, що це не було спонтанне рішення", — додав він.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що ЗС РФ можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні 6 грудня. У Командуванні наголосили, що окупанти традиційно обстрілюють українські міста у святкові дні.

5 грудня українським силам ППО вдалося збити більшість російських ракет. Наприклад, на українську столицю летіло 10 ракет. 9 із них вдалося знищити.