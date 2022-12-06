Вдвое больше бюджета Рязани: РФ потратила до $500 млн на обстрел Украины 5 декабря, – СМИ

По информации журналистов, стоимость выпущенных по украинской территории ракет колеблется от $0,5 млн до $13 млн за одну единицу. Самой дорогой считается Х-101.

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Российская Федерация потратила около $400-500 млн на ракеты для обстрела украинской территории 5 декабря. Об этом пишет издание Forbes.

Как сообщило командование Воздушных сил Украины, захватчики для своей очередной массированной атаки использовали ракеты следующего типа:

38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555,

22 крылатых ракеты "Калибр",

6 крылатых ракет Х-59,

3 крылатые ракеты Х-22,

1 авиационную крылатую ракету Х-31П.

Журналисты подсчитали, что общая их стоимость составляет около полумиллиарда долларов. Для своих расчетов СМИ взяло следующие оценки:

ракета Х-101 стоит около $13 млн,

"Калибр" – $6,5 млн,

Х-555 – $4 млн,

Х-22 – $1 млн,

Х-59 – $0,5 млн,

Х-31П – $0,5 млн.

Таким образом, для одного массированного обстрела энергетической инфраструктуры Украины Российская Федерация потратила почти вдвое больше годового бюджета Рязани. Так, планируемая доходная часть областного российского центра на 2023 год составляет 16 млрд рублей, то есть около $257 млн по курсу на 6 декабря.

Напомним, во время обстрела РФ одна из ракет упала на территории Молдовы. Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции недалеко от города Бричаны.

После массированного обстрела 5 декабря в Украине объявили об экстренных отключениях света. Графики вернут после стабилизации ситуации в энергосистеме.