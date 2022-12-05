Массированный обстрел Украины: на территории Молдовы упала ракета С-300 (фото)

Сейчас на месте инцидента находится полиция. Однако в Минобороны страны утверждают — в ближайшее время туда прибудут и другие спецслужбы.

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В понедельник, 5 декабря, в городе Бричаны (Молдова) упала ракета С-300, выпущенная, по предварительной версии, ВС РФ. Фото опубликовало новостное агентство Moldova Liberă.

Журналисты пишут, что ракета типа С-300, которая стоит на вооружении у ВС РФ, упала в Бричанском районе. На место выехали все экстренные службы.

[ + – ] В городе Бричаны на место падения ракеты прибыли полицейские и взрывотехники Фото: Index.hr

Кроме того, информацию подтвердили в Министерстве обороны Молдовы.

По словам пресс-службы ведомства, остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции недалеко от города Бричаны, в саду.

[ + – ] Город Бричаны на карте

В соответствии с планами действий МВД, пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе.

В это время район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы.

Напомним, после объявления воздушной тревоги на всей территории Украины 5 декабря, в ряде городов прозвучали взрывы. О ракетных ударах сообщают в Одессе, Запорожье, Виннице и других городах.

Фокус также писал о том, что 15 ноября на территории Польши упали две ракеты С-300. В результате обстрела погибли два работника сельскохозяйственного предприятия.