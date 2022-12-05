Масований обстріл України: на території Молдови впала ракета С-300 (фото)

Наразі на місці інциденту перебуває поліція. Однак у Міноборони країни стверджують, що найближчим часом туди прибудуть й інші спецслужби.

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У понеділок, 5 грудня, у місті Бричани (Молдова) впала ракета С-300, випущена, за попередньою версією, ЗС РФ. Фото опублікувало агентство новин Moldova Liberă.

Журналісти пишуть, що ракета типу С-300, яка стоїть на озброєнні у ЗС РФ, упала у Бричанському районі. На місце виїхали усі екстрені служби.

[ + – ] У місті Бричани на місце падіння ракети прибули поліцейські та вибухотехніки Фото: Index.hr

Крім того, інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Молдови.

За словами пресслужби відомства, рештки ракети виявив патруль прикордонної поліції неподалік міста Бричани, в саду.

[ + – ] Місто Бричани на карті

Відповідно до планів дій МВС, прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі.

У цей час район, де виявлено ракету, оточили поліція та прикордонники. На місці очікують спеціалізовані служби.

Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги на всій території України 5 грудня, у низці міст пролунали вибухи. Про ракетні удари повідомляють в Одесі, Запоріжжі, Вінниці та інших містах.

Фокус також писав про те, що 15 листопада на території Польщі впали дві ракети С-300. Внаслідок обстрілу загинули двоє працівників сільськогосподарського підприємства.