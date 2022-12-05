Масований обстріл України: на території Молдови впала ракета С-300 (фото)
Наразі на місці інциденту перебуває поліція. Однак у Міноборони країни стверджують, що найближчим часом туди прибудуть й інші спецслужби.
У понеділок, 5 грудня, у місті Бричани (Молдова) впала ракета С-300, випущена, за попередньою версією, ЗС РФ. Фото опублікувало агентство новин Moldova Liberă.
Журналісти пишуть, що ракета типу С-300, яка стоїть на озброєнні у ЗС РФ, упала у Бричанському районі. На місце виїхали усі екстрені служби.
Крім того, інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Молдови.
За словами пресслужби відомства, рештки ракети виявив патруль прикордонної поліції неподалік міста Бричани, в саду.
Відповідно до планів дій МВС, прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі.
У цей час район, де виявлено ракету, оточили поліція та прикордонники. На місці очікують спеціалізовані служби.
Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги на всій території України 5 грудня, у низці міст пролунали вибухи. Про ракетні удари повідомляють в Одесі, Запоріжжі, Вінниці та інших містах.
Фокус також писав про те, що 15 листопада на території Польщі впали дві ракети С-300. Внаслідок обстрілу загинули двоє працівників сільськогосподарського підприємства.