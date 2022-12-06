Вдвічі більше за бюджет Рязані: РФ витратила до $500 млн на обстріл України 5 грудня, – ЗМІ

За інформацією журналістів, вартість випущених українською територією ракет коливається від $0,5 млн до $13 млн за одну одиницю. Найдорожчою вважається Х-101.

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Російська Федерація витратила близько $400-500 млн на ракети для обстрілу української території 5 грудня. Про це пише видання Forbes.

Як повідомило командування Повітряних сил України, загарбники для своєї чергової масованої атаки використовували ракети наступного типу:

38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555,

22 крилатих ракети "Калібр",

6 крилатих ракет Х-59,

3 крилаті ракети Х-22,

1 авіаційну крилату ракету Х-31П.

Журналісти підрахували, що загальна їхня вартість становить близько пів мільярда доларів. Для своїх розрахунків ЗМІ взяло такі оцінки:

ракета Х-101 коштує близько $13 млн,

"Калібр" — $6,5 млн,

Х-555 — $4 млн,

Х-22 — $1 млн,

Х-59 — $0,5 млн,

Х-31П — $0,5 млн.

Отже, для одного масованого обстрілу енергетичної інфраструктури України Російська Федерація витратила майже вдвічі більше за річний бюджет Рязані. Так, запланована дохідна частина обласного російського центру на 2023 рік становить 16 млрд рублів, тобто близько $257 млн за курсом на 6 грудня.

Нагадаємо, під час обстрілу РФ одна з ракет упала на території Молдови. Залишки ракети виявив патруль прикордонної поліції поблизу міста Бричани.

Після масованого обстрілу 5 грудня в Україні оголосили про екстрені відключення світла. Графіки повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.