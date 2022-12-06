У Росії залишилися ракети на кілька масованих обстрілів України, — Буданов (відео)

Окупанти, за словами начальника ГУР, повністю використовуватимуть свої ракетні резерви для подальших ударів по українських містах.

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У розпорядженні Росії ще залишилися ракети, яких вистачить на кілька обстрілів України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, запаси високоточного ракетного озброєння у Росії добігають завершення.

Водночас як попереджає Кирило Буданов, Кремль вирішив йти до кінця — весь резерв буде використано до нуля для нових ракетних ударів по Україні.

В ефірі телемарафону начальник ГУР МОУ підтвердив, що Росія, попри міжнародні санкції, виготовляє нові ракети, але їх дуже мало, якщо порівнювати з кількістю снарядів, які використовуються під час масштабних атак.

"Вони (запаси ракет у РФ — ред.) вже давно увійшли до критичного мінімуму. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця — до нуля. Що в принципі дуже погано для самої РФ. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет — воно є. Воно абсолютно мізерне порівняно з кількістю, яку вони застосовують. Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть на повний нуль", — продовжив Буданов в ефірі марафону.

Прогнозуючи новий масований обстріл України, начальник ГУР наголосив, що все залежить від бажання росіян та технічних та регламентних робіт з обслуговування ракетного озброєння країни-агресорки. За словами генерал-майора, Росія зіткнулася з нестачею ракетно-артилерійського озброєння, а Іран, попри всі угоди, не відправив Москві ще жодного снаряда.

[ + – ] У Росії залишилося ракет на кілька масованих обстрілів, — ГУР

Зазначимо, що масований обстріл України 5 грудня коштував Росії 400-500 млн доларів. Вартість випущених у напрямку українських міст ракет коливається від $0,5 млн до $13 млн за одну одиницю, а найдорожчим снарядом є крилата ракета Х-101.

Також повідомлялося, що Росія готується до масованих обстрілів України в режимі суворої таємності, залучивши повітряну, наземну та космічну розвідку.