Україна вступила в ключову фазу повномасштабної війни з Росією, — Данілов

Цей етап збройного конфлікту, за словами секретаря РНБО, завершиться визволенням Донецька, Луганська та Севастополя.

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Україна вступила в ключову фазу повномасштабної війни. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Зокрема, він нагадав, що 6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії Української народної республіки.

Через 103 роки, за словами Олексія Данілова, контрнаступ армії України продовжився, який завершиться деокупацією Севастополя, Донецька та Луганська.

Секретар РНБО назвав зимовий період ключовим етапом повномасштабної війни, в якій українська армія відвойовує свою незалежність.

"6 грудня 1919 р. розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську. Українська зима — ключовий етап Великої війни за незалежність. З Днем Збройних Сил України!" — додав Олексій Данілов у своєму мікроблозі Twitter.

Зазначимо, що раніше Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про перехід повномасштабної війни з Росією на новий етап, який несе серйозну загрозу для України. За інформацією відомства, загарбники, здійснюючи масовані обстріли, одночасно задіяли ракетне озброєння та іранські дрони-камікадзе "Герань-2".

Про нові масовані обстріли України також попереджав начальник військової розвідки Кирило Буданов. Глава ГУР МОУ припускав, що Росія, попри критичні запаси ракетного озброєння, продовжить завдавати ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури нашої країни.