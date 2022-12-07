Окупанти масово депортують дітей із Луганської області в Чечню, — Гайдай

Підлітків, за словами керівника ОВА, відправляють Рамзану Кадирову для "патріотичного виховання".

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Російські окупанти насильно депортують українських дітей із окупованої Луганської області в Чечню. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ЗС РФ не лише готуються до масштабного контрнаступу Збройних сил України на вказаному напрямі фронту, а й продовжують займатися депортацією мирного населення.

Сергій Гайдай стверджує, що загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання". Подібних випадків депортації підлітків на територію РФ уже понад сотня.

"Кадиров дуже пишається. Він має своє "молоде покоління українців", яке він особисто підготує. І ми розуміємо, до чого він їх готуватиме", — продовжив глава ОВА, коментуючи депортацію дітей із окупованої частини регіону.

Найскладнішою ділянкою на фронті на Луганщині Гайдай назвав Білогорівку, яку росіяни обстрілюють із танків, мінометів і артилерії.

"Усі ці свіжомобілізовані — це цивільні різних професій, яких одягли у військову форму й яким дали зброю у вигляді автоматів або кулеметів. Вони не вміють користуватися танками, БТР або артилерією. Це все одно люди, які стріляють у наш бік, але єдине, що вони роблять, просто збільшують кількість загиблих на полі бою. Втрати в них у геометричній прогресії зростають. Вони не вміють воювати", — продовжив Гайдай в ефірі телемарафону.

Керівник ОВА також анонсував, що цього тижня в деокуповані населені пункти почнуть заїжджати медпрацівники для надання допомоги мирному населенню.

Зазначимо, що днем раніше секретар РНБО Олексій Данілов попереджав про перехід війни з Росією в ключову фазу, яка завершиться визволенням Донецька, Луганська та Криму.

Також повідомлялося, що сили опору порушили постачання ЗС РФ на передовій у Луганській області.