"Примусове лікування": росіяни вивозять дітей із Луганської області, — Сили спецоперацій

Окупанти проводять тотальні медичні обстеження підлітків і депортують їх у дитячі табори, розташовані на території РФ.

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ЗС РФ продовжують скоювати воєнні злочини й депортують дітей із окупованих територій України. Про це інформує Центр національного спротиву, який функціонує при Силах спецоперацій ЗСУ.

За даними відомства, росіяни вивезли як мінімум 40 дітей із захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська в Ставропольський край РФ.

Неповнолітніх українців депортують на територію країни-агресора під приводом "примусового лікування" в дитячих таборах. Для цього, як інформує Центр нацспротиву, окупанти заздалегідь проводять тотальне медичне обстеження дітей.

"Звичайно, це має вигляд добрих намірів, але насправді "оздоровлення" — це лише підстава для депортації дітей до Росії. Надалі дітей не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Згодом родину не випускають назад, оскільки росіяни на окупованих територіях запровадили воєнний стан. У кращому разі, дітям у таборі просто промивають мізки", — йдеться в повідомленні відомства.

Центр нацспротиву також зазначає, що під час "оздоровлення" росіяни намагаються навіяти дітям думку про те, що саме Україна розв'язала повномасштабну війну. Для здійснення пропагандистської кампанії залучаються навіть спортсмени та популярні блогери, яким доручають виступати перед неповнолітніми українцями в таких дитячих таборах.

"Центр національного спротиву закликає батьків виїхати з тимчасово окупованих територій і не ставати заручником ворога", — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше про депортацію дітей із окупованої Луганської області повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, неповнолітніх дітей масово вивозять із прифронтового регіону до Чечні для "патріотичного виховання".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зі свого боку, повідомляв, що за останні 8 місяців до Росії було депортовано або туди вимушено виїхали близько 2,8 млн українців.