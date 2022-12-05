Примусова депортація українців до Росії: у Верховній Раді озвучили цифру

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як отримати допомогу українцям, які перебувають на території РФ.

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За словами представника Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, за останні 8 місяців на територію Російської Федерації були депортовані або вимушено виїхали близько 2 млн 800 тис. громадян України. Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Лубінець пояснив примусово переміщеним українцям, а також їхнім близьким, як отримати допомогу, перебуваючи на території РФ.

"Якщо ви або ваші близькі знаходяться в Росії, і потребуєте допомоги для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію": 0-800-50-17-20 (безкоштовно); +38 044-299 -74-08 (якщо ви за межами України); [email protected]", — написав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Випадки примусового переміщення українців було зафіксовано міжнародною правозахисною організацією Amnesty International. Генеральний секретар організації Аньєс Калламар заявив про наявність доказів депортацій громадян України, а також погроз та побиття на пунктах "фільтрації".

Ще Фокус писав про те, навіщо російські окупанти закликали жителів Херсона "евакуюватись" на правий берег Дніпра". За словами керівника проектів у Херсонській області Сергія Данилова, таким чином росіяни намагаються створити собі образ "захисників" херсонців.

Нагадаємо, що уповноважена за президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила дитину з окупованого Маріуполя. Вона повідомила, що на територію Російської Федерації було вивезено близько двох тисяч дітей з українських соціальних установ. При цьому не всі депортовані діти є сиротами.