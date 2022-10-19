Депортація чи евакуація: навіщо окупанти переселяють херсонців

За словами опитаних експертів і місцевих жителів, на ранніх етапах окупації колаборанти намагалися захопити підприємства та запустити їх під власним контролем. Нині ж вони демонтують дороге обладнання та вивозять його в Крим і Ростовську область.

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Так званий тимчасово виконувач обов'язків "губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо закликав мешканців регіону "евакуюватися" на лівий берег Дніпра нібито через "провокації" з боку ЗСУ.

"Росіяни дають нечіткі та незрозумілі сигнали про депортацію чи евакуацію. Масштаби цього явища важко оцінити, — каже в коментарі Фокусу заступник директора Центру близькосхідних досліджень, керівник проєктів у Херсонській області Сергій Данилов. — Справді, якась частина поїхала, можливо, це ті наші громадяни, які чекають на ЗСУ, але бояться того, що під час звільнення їхнім дітям загрожуватиме небезпека. Немає жодного пояснення всім цим діям, і немає точної інформації. Все це базується на чутках. Але я дотримуюся тієї точки зору, що така їх пропаганда намагається протиставити себе нам, військам звільнення. Вони хочуть, щоб їх вважали захисниками інтересів херсонців. В іншому ж — продовжується пограбування".

Крім того, кілька опитаних Фокусом експертів і місцевих мешканців зауважують, що на ранніх етапах окупації колаборанти намагалися захопити підприємства та запустити їх під власним контролем. Наразі вони здійснюють демонтаж дорогого обладнання та вивозять його в Крим і Ростовську область.

"Виносять котли зі шкіл, пограбували та вивезли маслозавод в Олешках. По всій області продовжується розкрадання приватного майна, особливо на правобережжі. Те, що вони грабують школи, стратегічно нічого не означає. Вони можуть грабувати і водночас планувати там залишитися. Можливо, це каже про те, що вони збираються тікати, а можливо, логіка така: "Я можу пограбувати, то чому б цього не зробити. І перше, і друге однаково ймовірно", — говорить Данилов.

Про те, що відбувається в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ, й інші подробиці читайте в аналітичному матеріалі Фокусу "Мовчання Херсона. Що відбувається в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ".

Окупанти в Херсонській області тікають на лівий берег, за словами гауляйтера Володимира Сальдо, 40% мешканців обласного центру й області вже виїхали.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканцям Херсона розсилають SMS із закликом залишити місто: декого вивозять в РФ. Окупаційні адміністрації попередили про обстріл житлових кварталів. У річковому порту вже знаходяться евакуаційні катери.