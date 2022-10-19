Окупаційні адміністрації на Херсонщині тікають на лівий берег, в'їзд у регіон закритий

Так званий "губернатор" Володимир Сальдо заявив, що 40% жителів Херсона та області вже покинули свої будинки.

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Упродовж найближчого тижня цивільним особам заборонено в'їзд на окуповану територію Херсонської області. Про це заявив так званий "губернатор" регіону Володимир Сальдо, повідомляє агентство "РИА Новости".

За словами Сальдо, всі окупаційні адміністрації, включно з псевдоміністерствами, переїдуть на лівий берег Дніпра.

Сьогодні, 19 жовтня, окупанти також обіцяють запустити організований від'їзд з українського міста вчителів, лікарів та інших бюджетників.

Колаборант наголосив, що Херсон та Херсонську область вже залишили близько 40% населення. Проте точних цифр ставленик Кремля назвати не зміг.

Як запевнив Сальдо, для мешканців захопленого регіону, яких "евакуюють" до Криму та російських регіонів, нібито підготували пансіонати та готелі на чорноморському та азовському узбережжях. Водночас виїзд населення на підконтрольні Україні території російська сторона вже давно заборонила.

"Губернатор" стверджує, що на Каховській ГЕС зараз йде скидання води. Як запевняє Сальдо, Херсон затопити не повинно, проте є небезпека для приватного сектору.

Також колаборант зазначив, що "здавати Херсон ніхто не планує".

Нагадаємо, командувач об'єднаного угрупування Збройних сил Росії на війні проти України Сергій Суровікін заявив, що для росіян на херсонському напрямку склалася непроста ситуація. Він підкреслив, що подальші дії і плани російського командування щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається.

Фокус також розповідав, що окупанти протягом шести днів хочуть вивезти із Херсона на лівий берег Дніпра 60 тисяч мешканців. Частину людей планують відправляти до Росії.