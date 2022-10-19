Оккупационные администрации в Херсонской области бегут на левый берег, въезд в регион закрыт

Так называемый "губернатор" Владимир Сальдо заявил, что 40% жителей Херсона и области уже покинули свои дома.

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В течение ближайшей недели гражданским лицам запрещен въезд на оккупированную территорию Херсонской области. Об этом заявил так называемый "губернатор" региона Владимир Сальдо, передает агентство "РИА Новости".

По словам Сальдо, все оккупационные администрации, включая псевдоминистерства, переедут на левый берег Днепра.

Сегодня, 19 октября, оккупанты также обещают запустить организованный отъезд украинского города учителей, врачей и других бюджетников.

Коллаборант подчеркнул, что Херсон и Херсонскую область уже покинуло около 40% населения. Однако точных цифр ставленник Кремля назвать не смог.

Как заверил Сальдо, для жителей захваченного региона, которых "эвакуируют" в Крым и российские регионы, якобы подготовили пансионаты и отели на черноморском и азовском побережьях. При этом выезд населения на подконтрольные Украине территории российская сторона уже давно запретила.

"Губернатор" утверждает, что на Каховской ГЭС сейчас идет сброс воды. Как уверяет Сальдо, Херсон затопить не должно, однако есть опасность для частного сектора.

Также коллаборант отметил, что "сдавать Херсон никто не планирует".

Напомним, командующий объединенной группировкой Вооруженных сил России на войне против Украины Сергей Суровикин заявил, что для россиян на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Он подчеркнул, что дальнейшие действия и планы российского командования в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Фокус также рассказывал, что оккупанты в течение шести дней хотят вывезти из Херсона на левый берег Днепра 60 тысяч жителей. Часть людей планируют отправлять в Россию.