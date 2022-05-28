Оккупанты закрыли выезд из Херсонской области и перевели регион на московское время

Выехать из Херсонской области теперь можно только на оккупированные территории Запорожской области и Крыма.

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Оккупационные власти Херсонской области закрыли въезд и выезд из региона на подконтрольные украинскому правительству территории. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил "заместитель главы администрации" области Кирилл Стремоусов.

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Пособник оккупантов заявил, что пересечение административной границы Херсонской области с Николаевской или Днепропетровской "очень опасно" и так называемые власти "не рекомендуют вообще ездить в Украину ни под каким предлогом". По словам Стремоусова, выехать из Херсонской области на данный момент можно только на оккупированные территории Крыма и Запорожской области.

Помимо этого замглавы оккупационной администрации сообщил, что область перешла на московское время и, в связи с этим, регион "больше не будет переходить на зимнее время, как это принято в Украине". Сейчас московское время совпадает с киевским.

Также, по словам "советника главы Крыма", временно оккупированные Херсонская и часть Запорожской области переходят на телефонный код РФ "+7", так как в регионе начал работать новый мобильный оператор.

Кроме того Стремоусов сообщил о приезде в Херсон группы следователей из России — оккупанты, в частности, собираются расследовать "факты пыток за время, когда область находилась" под контролем Украины.

Напомним, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволивший начать раздачу российских паспортов во временно оккупированных Херсонской области и районах Запорожской области.

Также мы писали, что оккупанты ввели в Херсонской области рубли и призвали Москву создать там базу российских войск.