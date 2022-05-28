Окупанти закрили виїзд із Херсонської області та перевели регіон на московський час

Виїхати з Херсонщини тепер можна лише на окуповані території Запорізької області та Криму.

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Окупаційна влада Херсонської області закрила в'їзд та виїзд з регіону на підконтрольні українському уряду території. Про це в коментарі російській агенції "РІА Новини" заявив "заступник голови адміністрації" області Кирило Стремоусов.

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Посібник окупантів заявив, що перетин адміністративного кордону Херсонської області з Миколаївським або Дніпропетровським "дуже небезпечний" і так звана влада "не рекомендує взагалі їздити в Україну ні під яким приводом". За словами Стремоусова, виїхати з Херсонщини зараз можна лише на окуповані території Криму та Запорізької області.

Крім цього, заступник глави окупаційної адміністрації повідомив, що область перейшла на московський час і через це регіон "більше не переходитиме на зимовий час, як заведено в Україні". Наразі московський час збігається з київським.

Також, за словами "радника голови Криму", тимчасово окуповані Херсонська та частина Запорізької області переходять на телефонний код РФ "+7", оскільки в регіоні почав працювати новий мобільний оператор.

Крім того, Стремоусов повідомив про приїзд до Херсона групи слідчих з Росії — окупанти, зокрема, збираються розслідувати "факти тортур за час, коли область знаходилася" під контролем України.

Нагадаємо, 25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволив розпочати роздачу російських паспортів у тимчасово окупованих Херсонській області та районах Запорізької області.

Також ми писали, що окупанти запровадили на Херсонщині рублі і закликали Москву створити там базу російських військ.