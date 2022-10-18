"Не виключаю непростих рішень": Суровікін про подальшу долю Херсона (відео)

Командувач окупаційних військ РФ в Україні стверджує, що ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках і нібито готують масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС.

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Новий командувач Об'єднаного угрупування Збройних сил Росії на війні в Україні Сергій Суровікін заявив, що ситуацію на фронті для ЗС РФ можна описати як напружену. Він не заперечив можливість ухвалення "непростих рішень" щодо окупованого Херсона. Про це Суровікін заявив в ефірі російського телеканалу "Россия 24", повідомляє "РИА Новости".

"Подальші наші дії і плани щодо самого міста Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається… Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життів мирного населення і наших військовослужбовців. Це є для нас пріоритетом. Діятимемо усвідомлено, своєчасно. Не виключаю ухвалення найбільш непростих рішень", — сказав він.

Наступ ЗСУ

Командувач окупаційних військ повідомив, що українські військові наступають на Куп'янському, Лиманському та Миколаєво-Криворізькому напрямках. Він заявив, що Україна намагається прорвати оборону російських військ і залучає свої резерви.

Провали армії Росії на фронті Сергій Суровікін пояснив тим, що Москва не прагне високих темпів просування і так "мінімізується, але й значно скорочується кількість жертв серед мирного населення".

Крім того, командувач угрупуванням ЗС РФ заявив, що Україна нібито готується до заборонених методів війни та готує масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС у Херсонській області та самому місту. Тож у регіоні оголосили про евакуацію населення.

Ціль Росії

Сергій Суровікін також заявив, що Росія хоче, щоб Україна була незалежною від країн Заходу та НАТО, а також дружньою для Росії державою.

"Ми з українцями — один народ", — сказав він.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив Сергія Суровкіна на посаду командувача Об'єднаного угрупування ЗС РФ на війні в Україні. Він очолював угруповання військ "Південь", а до того воював у Чечні та Сирії. Фокус зібрав інформацію про цю людину.

13 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що західні військові вважають, що ЗСУ можуть повернути під контроль Херсон уже цього тижня. Незабаром українські захисники можуть зайняти західний берег Дніпра в Херсонській області.