Командуватиме "спецоперацією" в Україні генерал Суровікін: що про нього відомо

Сергій Суровікін очолював угруповання військ "Південь", а до того воював у Чечні та Сирії. Вперше за весь час повномасштабної війни російська армія отримала єдиного командувача сил так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем об'єднаного угрупування сил в Україні генерала армії Сергія Суровікіна. Про це рішення оголосила пресслужба міністерства на офіційному сайті 8 жовтня.

Уперше за весь час повномасштабної війни російська армія отримала єдиного командувача сил так званої "спеціальної військової операції" в Україні. Раніше у кожного з чотирьох угруповань ("Південь", "Схід", "Центр" та "Захід") були свої командувачі. Сергій Суровікін із червня 2022 року керував "південним" угрупуванням російської армії, яке наступало на Золоте та Гірське в Луганській області.

У Telegram командир батальйону ЗС РФ "Схід" Олександр Ходаковський припустив, що призначення Суровікіна спростить керівництво армією та взаємодію між підрозділами. У той же час такі перестановки можуть виявитися фатальними для самого командувача, на нього зможуть покласти всю провину за провали та поразки в Україні.

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"Немає кращого способу збити Суровікіна, ніж призначити його відповідальним за перебіг операції при тому, що операція поки що не блищить, а всі основні важелі залишаються в опонентів", — прокоментував Ходаковський.

Сергій Суровікін народився Новосибірську в 1966 році (зараз йому 55 років), закінчив Омське вище загальновійськове командне училище. Командував 42-ю гвардійською мотострілецькою дивізією під час війни в Чечні. Потім із 2013 року командував Східним військовим округом, з 2017 — угрупуванням російських військ у Сирії, а згодом став головнокомандувачем Повітряно-космічними силами. Того ж року президент Володимир Путін вручив Суровікіну Золоту Зірку Героя Росії.

[ + – ] Герой Росії генерал Сергій Суровікін воював у Сирії, потім очолив Повітряно-космічні сили РФ

Раніше глава ГУР Сергій Буданов заявив, що після призначення Сергія Суровікіна командувачем ЗС РФ почали частіше використовувати ракети для ударів по Україні. За його словами, колишній керівник ПКС звик атакувати з повітря, не переймаючись життям мирного населення.

З'явилася також інформація, що генерали Сергій Суровікін та Олександр Лапін керують армією РФ замість міністра Сергія Шойгу. За інформацією журналістів, Володимир Путін довірив вести війну "практикам", які добре себе зарекомендували раніше.