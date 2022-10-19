Депортация или эвакуация: зачем оккупанты переселяют херсонцев

По словам опрошенных экспертов и местных жителей, на ранних этапах оккупации коллаборанты пытались захватить предприятия и запустить их под собственным контролем. Сейчас же они демонтируют дорогостоящее оборудование и вывозят его в Крым и Ростовскую область.

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Так называемый временно исполняющий обязанности "губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона "эвакуироваться" на левый берег Днепра якобы из-за "провокаций" со стороны ВСУ.

"Россияне дают неясные и непонятные сигналы о депортации или эвакуации. Масштабы этого явления трудно оценить, – говорит в комментарии Фокусу заместитель директора Центра ближневосточных исследований, руководитель проектов в Херсонской области Сергей Данилов. – Действительно, какая-то часть уже уехала, возможно, это те наши граждане, которые ждут ВСУ, но боятся того, что во время освобождения их детям будет угрожать опасность. Нет какого-либо одного объяснения всем этим действиям, и нет точной информации. Все это базируется на слухах. Но я придерживаюсь той точки зрения, что так их пропаганда пытается противопоставить себя нам, войскам освобождения. Они хотят, чтобы они считались защитниками интересов херсонцев. В остальном же – продолжается грабеж".

Кроме того, несколько опрошенных Фокусом экспертов и местных жителей замечают, что на ранних этапах оккупации коллаборанты пытались захватить предприятия и запустить их под собственным контролем. Сейчас они осуществляют демонтаж дорогостоящего оборудования и вывозят его в Крым и Ростовскую область.

"Выносят котлы из школ, разграбили и вывезли маслозавод в Олешках. По всей области идет грабеж частного имущества людей, особенно на правобережье. То, что они грабят школы, стратегически ничего не значит. Они могут грабить и одновременно планировать там остаться. Возможно, это говорит о том, что они собираются бежать, а возможно логика такова: "Я могу ограбить, так почему бы этого не сделать". И первое и второе одинаково вероятно", – говорит Данилов.

О происходящем в регионе накануне контрнаступления ВСУ, и других подробностях читайте в аналитическом материала Фокуса "Молчание Херсона. Что происходит в регионе накануне контрнаступления ВСУ".

Оккупанты в Херсонской области бегут на левый берег, по словам гауляйтера Владимира Сальдо, 40% жителей областного центра и области уже выехали.

Ранее Фокус сообщал, что жителям Херсона рассылают SMS с призывом покинуть город: некоторых вывозят в РФ. Оккупационные администрации предупредили об обстрелах жилых кварталов. В речном порту уже находятся эвакуационные катера.