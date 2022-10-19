Мовчання Херсона. Що відбувається в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ

Про те, що відбувається на Херсонщині, у Генштабі просять мовчати. І так уже кілька тижнів. Тим часом окупанти оголосили там "евакуацію" населення через контрнаступ Збройних сил України.

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Високопілля, Велика та Мала Олександрівки, Сухий Ставок, Давидів Брід — у списку деокупованих населених пунктів Херсонської області. За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, лише в жовтні ЗСУ звільнили 29 населених пунктів, а всього з початку нової хвилі агресії РФ — 75.

Важливість Херсонщини

Херсонська область для росіян стратегічно важлива: захоплення та утримання цих територій дозволяє мати сухопутний коридор у Крим і надії на захоплення всього півдня України — Миколаївської, Одеської областей, пробиваючи дорогу до підконтрольного Придністров'я і Молдови. Тому Росія із самого початку кинула у Херсонську область великі сили — оснащені війська (з реальним бойовим досвідом) і нову техніку.

Проте їх попередній план провалився: Херсон хоч і був захоплений, але в напрямку Миколаєва окупантам просунутися не вдалося. Сили РФ виявилися фактично заблокованими на правобережжі. Там їм важко перебувати — логічно було б відійти на лівий берег, але, очевидно, цього робити росіяни не хочуть — для них може вважатися неприпустимою невдачею втрата не лише Херсона, а й невеликих населених пунктів на півночі області та правобережжя.

[ + – ] Мета України – звільнити Херсон до кінця 2022 року – амбітна, але можлива Фото: Getty Images

Водночас, в українському Генштабі розуміють, що Херсон і правобережжя можна звільнити до кінця року. Впевненості додають високопоставлені американські чиновники. Один із них в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що мета України — звільнити Херсон до кінця 2022 року — амбітна, але можлива. А британська газета The Guardian охарактеризувала заяву колаборанта Володимира Сальдо, який 13 жовтня звернувся до Кремля з проханням "допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області", як ознаку того, що незабаром окупований росіянами Херсон може перетворитися на "нову лінію фронту".

Якщо українській армії вдасться вийти до Дніпра, то його можна буде використати як природну перешкоду, а для оборони одеського напрямку військ знадобиться менше — можна їх перекинути на інші ділянки фронту, проводити наступальні дії на інших напрямках. Якщо цього не станеться, то за зиму, вочевидь, ворог зможе накопичити сили (з урахуванням мобілізації) і перегрупуватися для подальшого наступу навесні.

Під прицілом: Берислав і Каховка

Збройні сили України йдуть по правобережжю, у напрямку Берислава — населеного пункту на березі Дніпра, навпроти Каховки.

"Місцеві жителі говорять про кілька серйозних влучань по Бериславу і Каховці за останні дні, працює авіація. Люди сидять у підвалах, бояться. Хтось каже, що росіяни їдуть із населених пунктів, близьких до лінії фронту", — каже Анастасія, яка ще нещодавно жила в Новій Каховці, а зараз спілкується там із родичами та стежить за місцевими пабліками.

"Відбувається успішне просування у бік Снігурівки та Берислава. Після блокади Кримського мосту війська окупантів на правому березі Дніпра мають проблеми з підвезенням боєкомплекту й організацією логістики. Проблема для них — ротація особового складу. Тим часом українські військові активно використовують авіацію, що й самі окупанти визнають, і доводять якість та кількість завданих ракетно-бомбових ударів по базах росіян, — каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов. — Тільки за останню добу українська армія відпрацювала 15 авіаударів і 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах і засобах ППО противника".

Унаслідок, упевнений експерт, створюються реальні передумови успішної деокупації правого берега Херсонської області. Снєгирьов каже: росіяни намагаються мінімізувати успішне контрпросування ЗСУ, але безуспішно.

"За умов успішного характеру просування ЗСУ з боку населених пунктів Давидів Брід і Дудчани йдеться про можливість оперативного оточення російського угрупування загальною кількістю приблизно 15 тисяч окупантів, — продовжує Снєгирьов. — І росіяни реально оцінюють ситуацію, в якій вони опинилися, розуміють, що постійне утримання армією РФ Херсонської області просто неможливе".

"Коли захисники України візьмуть під контроль Берислав і ГЕС, то аж до Даріївки зможуть зачистити територію від окупантів. А за Дар'ївкою, уже за 20 кілометрів, і Херсон — росіяни опиняться у котлі", — пояснює і депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

При цьому заступник директора Центру близькосхідних досліджень, керівник проєктів у Херсонській області Сергій Данилов каже Фокусу, що, незважаючи на оптимістичні прогнози, на правому березі Росія продовжує накопичувати війська, техніку, пальне, створювати запаси, а також здійснювати контратаки, намагаючись покращити свої тактичні умови.

"Очевидно, в росіян політичне завдання — утримати принаймні ту лінію фронту, яка є зараз, за будь-яку ціну", — доповнює Данилов.

Мобілізація резервів

Херсонський політолог Володимир Молчанов, відповідаючи на запитання про можливу втечу росіян із Херсона, зауважує: сім'ї офіцерів уже давно поїхали. "А ось що поїхало командування, це всього-на-всього чутки, — запевняє він. — Швидше за все, командування рівня бригад є на правому березі. Дуже багато перекидають мобілізованих, зокрема й командирів запасу. Невідомо, як вони зможуть впоратися в бойовій обстановці. Їх намагаються вчити на полігонах, зокрема й під Херсоном. Їх там часто наші накривають. З одного боку, їх смертність зростає, тому що вони не здатні навіть нормально замаскуватися, з іншого боку, чисельна перевага, яку зараз мають росіяни, серйозно ускладнює бойові дії".

Крім того, колаборанти намагаються агітувати людей, вступати в їхню "армію", обіцяють грошову винагороду, матеріальне забезпечення. Наприклад, із мешканців Херсонщини намагаються створити батальйон імені Василя Маргелова (радянський генерал, який під час Другої світової війни звільняв Херсон — Ред.), можливо, під керівництвом кураторів з РФ.

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"Чоловікам, які вступають до батальйону, обіцяють, що вони не братимуть участі в бойових діях, на них покладуть виконання внутрішніх функцій, охорону блокпостів. Люди відмовляються, — розповідає Фокусу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. — Нещодавно з'явилася інформація, що росіяни пропонували вступати в батальйон людям, затриманим і заарештованим до початку війни і які перебувають у місцях позбавлення волі — в обмін на амністію. Там теж відмовлялися. Поки що можливість відмовитися є. Але невідомо, що буде далі, коли вони зрозуміють, що не можуть створити батальйон і, можливо, почнуть проводити напівдобровільну мобілізацію, щоб надати хороший звіт для Москви".

Але в будь-якому разі, кажуть експерти, цей натовп навряд чи буде здатний протистояти масованому прориву ЗСУ.

"Також росіяни сильно обмежені через брак транспорту й через те, що цей транспорт буде розгромлений на переправах, зокрема через річку Інгулець. Перекидання з лівого на правий берег і навпаки, навіть за умови, якщо вони накопичать резерви, практично неможливе", — продовжує Молчанов.

Евакуація чи депортація

Тим часом самопроголошений заступник голови "адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов дійсно записав відеозвернення до жителів окупованого Херсона. Він сказав: на Херсонському напрямку існує загроза прориву фронту силами ЗСУ, тож необхідно переміститися на "безпечну відстань". Як кажуть херсонці, Стремоусов і сам вкотре вирішив поїхати в Генічеськ.

Місцеві розповідають, що поменшало тих, хто роздає гуманітарну допомогу. Виїжджають на лівий берег, тимчасово чи постійно, клерки двох російських банків, які зайшли в Херсонську область, представники Росгвардії та ФСБ. Їх присутність суттєво зменшилася на вулицях Херсона. Хтось пов'язує це з наступом української армії, а хтось — зі збільшенням кількості ударів по інфраструктурних і цивільних об'єктах, які займають окупанти.

[ + – ] За Дар'ївкою, вже за 20 кілометрів, і Херсон – росіяни опиняться у котлі Фото: Getty Images

"Росіяни дають нечіткі та незрозумілі сигнали про депортацію чи евакуацію. Масштаби цього явища важко оцінити, — продовжує Данилов. — Справді, якась частина поїхала, можливо, це ті наші громадяни, які чекають на ЗСУ, але бояться того, що під час звільнення їхнім дітям загрожуватиме небезпека. Немає жодного пояснення всім цим діям, і немає точної інформації. Все це базується на чутках. Але я дотримуюся тієї точки зору, що така їх пропаганда намагається протиставити себе нам, військам звільнення. Вони хочуть, щоб їх вважали захисниками інтересів херсонців. В іншому ж — продовжується пограбування".

Декілька опитаних експертів і місцевих жителів зауважують, що на ранніх етапах окупації колаборанти намагалися захопити підприємства та запустити їх під власним контролем. Наразі вони здійснюють демонтаж дорогого обладнання і вивозять його в Крим і Ростовську область.

"Виносять котли зі шкіл, пограбували та вивезли маслозавод в Олешках. По всій області продовжується розкрадання приватного майна, особливо на правобережжі. Те, що вони грабують школи, стратегічно нічого не означає. Вони можуть грабувати і водночас планувати там залишитися. Можливо, це каже про те, що вони збираються тікати, а можливо, логіка така: "Я можу пограбувати, то чому б цього не зробити. І перше, і друге однаково ймовірно", — говорить Данилов.

Козирі для ЗСУ

Анастасія із Нової Каховки каже: сьогодні місцеві дуже бояться, що росіяни, відступаючи, можуть підірвати греблю на Каховській гідроелектростанції в окупованій Новій Каховці. Але експерти запевняють, що окупантам це невигідно — вода практично змиє місто та більшу частину лівобережної частини Херсонщини.

"Низький лівий берег постраждає набагато більше, ніж високий правий. А в росіян у Новій Каховці зараз знаходиться армійський штаб. Херсону в цьому випадку майже нічого не загрожує — можливо, підвищення води з підтопленням приватних будинків на острові Корабельному. Але це не катастрофа. Крім того, технічно це складно — доведеться закласти туди величезні заряди вибухівки”, — каже Молчанов.

Водночас експерт розповідає, що ЗСУ на Херсонщині мають козирі. Одні з них — штучно підняти рівень води нижче греблі за допомогою пошкодження шлюзового каналу на водосховищі або спуску води в інших водосховищах вище.

"Можна підняти рівень води на три метри вище в районі Нової Каховки, Козацького та на півтора метри в Херсоні. Цього буде достатньо, щоб усі їхні переправи були або розмиті, або підтоплені, — пояснює Молчанов. — Другий козир — концентрація наших резервів, зокрема, тих, хто пройшов навчання, на якомусь із напрямків і прорив. Росіяни обмежені в можливостях перекидати сили та техніку для закриття цього прориву. Варто лише прорватися з будь-якого боку від річки Інгулець, і вся оборона їх посиплеться".

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