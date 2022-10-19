Битва за Херсон розпочинається. Три сценарії того, що робитимуть ЗСУ та Росія

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Ситуація для російських військ у Херсоні критична. Місцеве населення жорстко саботує будь-які дії росіян, зливає позиції штабів, підриває ключових колаборантів і військових. Управління угрупуванням давно переїхало на лівий берег, бо в самому місті безпечно керувати окупаційними військами неможливо. Боєприпаси, продукти, паливо — це критична ситуація. Зима для росіян в окупованих районах на правому березі буде нестерпною.

Комунікації між берегами обвалено. Фактично росіяни не здатні швидко перекидати велику кількість військ. Тільки поступово. І якщо херсонсько-криворізький фронт знову прорватимуть війська ЗСУ, великі сили росіян на миколаївському напрямку опиняться в оточенні, відрізаному від шляхів відступу.

Отже, Росія має лише три варіанти. Перший — перейти в наступ і відкинути українські війська до Кривого Рогу та Миколаєва. Цей варіант поки що зовсім нереальний для російських нацистів. Щоб мати таку амбіцію, потрібно тотально контролювати небо, а цього немає й близько. Другий — надіслати ще більше військ для оборони з ризиком втрати цих військ у разі невдалих бойових дій і прориву ЗСУ до мостів. І, на моє переконання, росіяни поки що не залишають надій на другий варіант. Хоча вже морально готують майбутніх мобілізованих росіян до "жесту доброї волі", пояснюючи, чому російська армія знову зазнає поразки.

Те, що відбувається зараз, більше схоже на спробу російських нацистів утримати окупований Херсон за будь-яку ціну. Дотягнути до того часу, коли вони, як вважають росіяни, отримають хоча б якусь перевагу в чисельності.

Навіть якщо зараз це означає ризик втрати великої кількості техніки (масштаби в разі чого — в рази більші за ті, що вони кинули в Харківській області), якщо ЗСУ прорвуть фронт. Про російських солдатів, які опиняться в оточенні на правому березі, я не говорю, їхня доля й так зрозуміла.

Крім того. Якщо росіяни отримають наказ на відступ із окупованих районів Херсона (до речі, робити це найпростіше під прикриттям "евакуації населення"), у саме місто ЗСУ треба буде заходити з боєм, адже відступ росіяни прикриватимуть саме в окопах навколо обласного центру.

Загалом я не вірю в добровільний відступ нацистів зараз. Росіяни збудували навколо Херсона потужні оборонні рубежі. Залишити їх взагалі без бою — це, звісно, було б стратегічною перемогою Генштабу ЗСУ. Взяти місто без бою — це те, що реалізують Залужний і Ковальчук уже тривалий час. Для остаточної перемоги потрібно максимально добити переправи та вийти впритул до мостів, щоб ситуація для росіян стала очевидною і шансів на утримання Херсона не залишилося, лише відступ. Коли цей момент настане, росіяни втечуть знову.

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