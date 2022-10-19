Битва за Херсон начинается. Три сценария того, что будут делать ВСУ и Россия

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Ситуация для российских войск в Херсоне критическая. Местное население жестко саботирует какие-либо действия россиян, сливает позиции штабов, подрывает ключевых коллаборантов и военных. Управление группировкой давно переехало на левый берег, потому что в самом городе безопасно управлять оккупационными войсками невозможно. Боеприпасы, продукты, топливо – критическая ситуация. Зима для россиян в оккупированных районах на правом берегу будет невыносимой.

Коммуникации между берегами обрушены. Фактически россияне не способны быстро перебрасывать большое количество войск. Только постепенно. И если херсонско-криворожский фронт будет снова прорван войсками ВСУ, большие силы россиян на николаевском направлении окажутся в окружении, отрезанном от путей отступления.

Таким образом, у России есть только три варианта. Первый – перейти в наступление и отбросить украинские войска к Кривому Рогу и Николаеву. Этот вариант пока совершенно нереален для русских нацистов. Чтобы иметь такую ​​амбицию, нужно тотально контролировать небо, а этого нет и в помине. Второй – прислать еще больше войск для обороны с риском потери этих войск в случае неудачных боевых действий и прорыва ВСУ к мостам. И, по моему убеждению, россияне пока не оставляют надежд на второй вариант. Хотя уже морально готовят будущих мобилизованных россиян к "жесту доброй воли", объясняя, почему российская армия снова терпит поражение.

Происходящее сейчас больше похоже на попытку российских нацистов удержать оккупированный Херсон любой ценой. Дотянуть до того времени, когда они, как считают россияне, получат хотя бы некоторое преимущество в численности.

Даже если прямо сейчас это означает риск потери большого количества техники (масштабы в случае чего — буже больше тех, что они бросили в Харьковской области), если ВСУ прорвут фронт. О российских солдатах, которые окажутся в окружении на правом берегу, я не говорю, их судьба и так ясна.

Кроме того. Если россияне получат приказ на отступление из оккупированных районов Херсона (кстати, делать это проще всего под прикрытием "эвакуации населения"), в сам город ВСУ нужно будет заходить с боем, ведь отступление россияне будут прикрывать именно в окопах вокруг областного центра.

В целом я не верю в добровольное отступление нацистов сейчас. Россияне построили вокруг Херсона мощные оборонительные рубежи. Оставить их вообще без боя – это, конечно, было бы стратегической победой Генштаба ВСУ. Взять город без боя – это то, что реализуют Залужный и Ковальчук уже продолжительное время. Для окончательной победы нужно максимально добить переправы и выйти вплотную к мостам, чтобы ситуация для россиян стала очевидной и шансов на удержание Херсона не осталось — только отступление. Когда этот момент наступит, россияне побегут снова.

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