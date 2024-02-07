Десятки миллиардов — за 11 миллионов. Как участие в Евровидении поможет Украине получить оружие

Related video

"Почему мы должны тратить средства на Евровидение". Вы меня не спрашивали. Но отвечаю.

160 000 000 человек смотрели Евровидение в прошлом году во всем мире. Причем именно те люди, которые ходят на выборы — телезрители.

Можно купить дроны на потраченные 11 млн. грн.? Можно. Но нам надо не 11 млн. грн. на дроны. Нам надо €50 миллиардов от граждан Евросоюза. €50 миллиардов — вы даже сумму такую себе представить "вживую" не сможете.

А еще планируется дополнительно €20 млрд. на оружие. А еще каждая страна отдельно формирует многомиллиардные бюджеты на оружие для Украины. Многолетние программы. И все это зависит от одного — МЕДИЙНОСТИ Украины и ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАПРОСА на поддержку Украины.

Что надо, чтобы нам давали эти средства сейчас, завтра, послезавтра? Чтобы избиратель в ЕС нас поддерживал. Чтобы избиратель говорил своему политику: смотри, это украинцы, дай мои налоги им, купи им оружие, я так хочу!

А что надо, чтобы граждане Евросоюза так думали и этого хотели? Миллион второе видео об обстрелах? Не смотрят. Все. Надо искать путь глубже. Надо быть умнее, чтобы попасть на первые полосы СМИ в Евросоюзе. Надо, чтобы они нас понимали. Чтобы чувствовали. Чтобы считали нас одним целым с ними.

Евровидение может помочь Украине обеспечить оружие из Европы Фото: Getty Images

Для этого с ними надо разговаривать. Причем оригинально. Потому что нам нужна поддержка сотен миллионов людей, а не только какой-то малой группы. И популярная музыка — это кратчайший путь прямо в сердца и души огромных аудиторий. А нам это надо срочно. Потому что люди по всей Европе устают. Поддержка падает. И нам надо воевать за их внимание.

Чтобы получать миллиарды и миллиарды. Чтобы получать оружие в количествах, которые трудно даже мне представить. Ведь очень просто представить дроны за 11 млн. грн. Очень сложно представить десятки миллиардов и борьбу за то, чтобы их получить.

Тем, кто за дроны: я знаю вашу боль и понимаю. Наша ватага собрала, купила и передала более 200 пикапов. И сейчас снаряжает мобильные группы для защиты шести городов востока и юга. Я знаю, как много можно сделать для победы за 11 млн. грн.

Но нам нужны десятки миллиардов, квадратные километры оружия и поддержка сотен миллионов граждан Евросоюза.

Поэтому мы посылаем наших артистов кричать о нас и нашей борьбе на весь мир. Поэтому мы тратимся на дипломатов. Поэтому мы тратимся на рабочие поездки политиков за границу. Поэтому мы тратимся на культурное лобби во всех возможных формах. И неважно, смотрите вы Евровидение или нет. Это — площадка для нашего слова на всю Европу.

Чтобы. У нас. Было. Оружие. Чтобы. У нас. Были. Деньги. Много денег. Много оружия. Так надо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.

Важно