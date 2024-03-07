Российский флот проиграл. Как пропагандисты испугались очередной потери в Черном море

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Известные российские пропагандисты призывают режим в Кремле срочно эвакуировать из Азовского и Черного морей остатки российского флота, чтобы уберечь их от уничтожения Вооруженными Силами Украины.

Россияне публично признают, что Силы обороны Украины (ГУР, СБУ, ВМС ВСУ, ПВО и другие) гораздо сильнее, профессиональнее, искуснее, превосходят российский флот и являются непреодолимой силой для бывшей "второй армии мира", российской армии, которая годами готовилась к "войне с НАТО".

Мощный и дорогой флот Российской Федерации стоимостью в десятки миллиардов долларов оказался слабым и беспомощным, истребляется дронами стоимостью $270К и может только наблюдать за тем, как "величие русского оружия" кормит рыбу на дне.

Украинские разработчики, которые воплотили этот проект в чрезвычайно короткие сроки, также продемонстрировали силу украинских ученых и инженеров, технологически обогнав врага и предоставив военным мощное преимущество.

Этот опыт еще раз доказывает, что современную войну невозможно выиграть, забросав врага мясом. Интеллект и технологичность — два слова, которые ведут к победе.

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