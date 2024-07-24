Сильная армия, слабая Россия, свободная жизнь: какой будет Украина через 10 лет

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Расскажу вам об Украине через 10 лет. Потому что вы много варитесь в негативе. И, похоже, потеряли фокус. Это опасно.

Итак, наша цель — сильная, безопасная и процветающая страна свободных людей. Максимально просто. Но для этого надо много делать. И верить в то, что делаешь. Даже если кажется, что сейчас идти дальше невозможно, сложно, больно, некогда думать об этом и так далее.

Надо думать об этом. Надо сфокусироваться. И действовать.

Во-первых, за следующие десять лет ветераны и армия станут ключевым социальным институтом страны. Служба станет обязательной для всех мужчин. Отсутствие статуса будет влиять на перспективы в политике, бизнесе и тому подобное. Огромные суммы донатов (отдельно от налогов) — то, что может быть заменой службе. Но иметь оружие и уметь владеть им — обязательный скилл каждого мужчины. Украина станет обществом воинов. Украинский солдат и его военный опыт будут на вес золота. Центурионы Европы. С ключевой ролью во всех будущих военных конфликтах и военных миссиях Западного мира.

Во-вторых, разрушенная классическая экономика (это уже факт), которая много лет была связана с Россией, заставит бизнесменов переосмыслить работу. Поэтому украинский экспорт, побуждаемый к креативу, будет иметь сильное конкурентное преимущество. Как в спорте: кому больше надо — тот и побеждает. Украинский бизнес в стрессовых условиях вынужден меняться и бороться за место на западных рынках. Наша задача и задача власти в том, чтобы максимально помочь бизнесу, развязать ему руки и не мешать. Полная свобода для бизнеса. Это цель, которая должна быть реализована в следующие 10 лет.

В-третьих, следующий политический цикл должен привести к власти военных и волонтеров. Именно они будут восстанавливать страну. Но именно на них выпадет самое тяжелое время. Вполне вероятно, что тяжелые послевоенные реформы будут непопулярны и приведут к быстрому разочарованию во вчерашних героях. После войны всегда наступает тяжелое время. Украина не будет исключением. Но смена политических элит должна состояться обязательно. Как когда-то отпали коммунисты — так должно отпасть все, что олицетворяет коррупцию и старые времена.

Смена элит — обязательное условие обновления Украины Фото: Getty Images

В-четвертых, наша задача — стать членом Европейского Союза и НАТО. Мы не должны забывать об этом. Должны постоянно фокусировать цель и добиваться результатов. В следующие 10 лет Украина должна присоединиться к обоим Альянсам и занять свое место как равная среди равных. Изменить оба Альянса изнутри. Мы несем военный опыт. Мы несем новую кровь. Мы несем новый бизнес. Мы несем новый взгляд на европейский проект — сильный и влиятельный. Украина — большая добавленная стоимость для НАТО и ЕС. Мы должны не просто победить Ось зла, а вернуть мировой порядок на место. Вернуть Европе уверенность в себе.

Ну и пятое. Существование России (в тех или иных границах) всегда будет для нас экзистенциальной угрозой. Поэтому поражение России в войне сейчас, а также поражение России в будущем на всех треках (торговом, дипломатическом, внутриобщественном) — постоянная задача для всех последующих поколений. Не будет "как прежде". Потому что раньше было так же. Не тешьте себя мыслью, что "война закончится". Она будет только меняться.

Пока существует Россия, пока она имеет партнеров или стабильную экономику — не может быть безопасного пространства для Украины. Сильная Россия всегда захочет вернуться к временам империи. А значит, придет с войсками к нам снова. Поэтому Россия должна быть слабой и недееспособной. Задача Украины — делать все возможное, чтобы экзистенциальная угроза исчезла или как минимум была постоянно слабой.

Итак, меняйтесь. Не ожидайте изменений от других — действуйте первыми. Развивайте бизнес — микробизнес, маленький, средний, большой. Идите в политику. Качайте профессиональные скиллы. Занимайтесь своим телом. Занимайтесь саморазвитием. Не сидите и не ждите. Все надо делать прямо сейчас, а не ставить жизнь на паузу. Жизнь не остановилась. Изменились обстоятельства.

Настройте собственный фокус.

И идем дальше.

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