Ключ к победе — новая страна. Как превратить Украину из монархии в республику

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УКРАИНСКАЯ RES PUBLICA КАК КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

Из того, что я сейчас слышу и вижу вокруг, нас ждет критический 2024 год. Когда, если мы кардинально не изменимся, нам придется договариваться с Путиным об унизительном мире. Или не договариваться, но принять линию фронта как де факто границу между нами и Россией. Неопределенную границу, которая даже не мечтает о неприкосновенности, но границу. Динамический фронтир, напоминающий цивилизационное пограничье казацких времен в Украине или времен Дикого Запада в США...

И это не самый худший сценарий. Скорее реалистичный. Это не значит, что мы проиграем. Это означает, что мы не выиграем, потому что отказались от пути радикальных изменений. Это будет горькое лекарство от наших хронических болезней, рецидивы которых особенно обострились в последнее время. И которые можно охарактеризовать одним словом — инфантилизм.

Это и детская вера в героя-спасителя, который должен спасти страну и привести нас всех в светлое будущее, — будь то Зеленский, Залужный, Порошенко или кто-то другой. И наивное самоуспокоение, что "вернутся ребята с фронта — порядок наведут" (дай бог, чтобы они не поспивались, не подняли волну суицидов и не бросались гранатами на улицах). Это и карго-культ НАТО и ЕС, вступление в которые магическим образом должно нас изменить к лучшему. Это и мифологизация ВСУ, которые сейчас являются лишь срезом нашего общества со всеми его героями и подонками, подвигами и низостью, блестящими инновациями и абсурдной бюрократией. Это и неумение отличать врага от оппонента. И отсутствие стратегического мышления. И слишком большая эмоциональность. И гипертрофированная сконцентрированность на себе и неумение видеть и анализировать события в более широком историческом и геополитическом контексте...

Чтобы выиграть у России, которая имеет в разы больший мобилизационный потенциал и на порядок — ресурсный, мы должны стать кардинально иными от врага. В симметричной войне — стенка на стенку — мы его не одолеем. Это стало очевидным за последний год.

И это касается не только и не столько военных технологий, о которых говорил Залужный. Это касается прежде всего государства, потому что именно эффективность организации государственной власти и общества определяет эффективность армии этого государства. И никогда наоборот.

Можно долго говорить, почему Украина — не Россия. И о гене свободы в наших жилах. И о нашей склонности к вольнице. И о нашей (относительной) интегрированности в европейскую культуру. И о традиции избирать (и свергать) своих политических лидеров. Все это правда.

Но чтобы стать не просто другими, а кардинально отличными от россиян, мы должны взрастить в себе культуру настоящего республиканизма. В котором государство воспринимается как Res Publica — общее дело. За которое каждый несет ответственность. В котором каждый гражданин — совладелец государства, а не просто подданный или наемный работник. В котором развиты механизмы сообщества. И в которой статус гражданина не падает с небес — его следует заработать служением общему делу.

Важно

Маленькая орда не победит большую. Почему в украинском обществе все больше сходства с Россией

Когда над будущим Украины нависала смертельная угроза, мы не раз демонстрировали способность брать судьбу страны в собственные руки. Без лишних формальностей и формальных полномочий. И у нас отлично получалось! А это значит, что украинцы имеют огромный республиканский потенциал.

Впрочем, этот потенциал никогда не был реализован в полной мере. Мы, как хворост, ярко вспыхивали и быстро угасали. И снова вместо республики в Украине возрождалась выборная монархия. В ней подданные возлагали априори нереалистичные надежды на очередного кандидата в гетманы, радостно вручали ему в руки булаву и верили, что на этом их гражданский долг выполнен. Вместо общего дела мы разбегались по своим домам — строить свои маленькие хутора вместо (а часто и за счет) общего государства. И так от выборов до выборов.

Наши правительства в основном под давлением Запада осуществляли тысячи реформ, а мы удивлялись, почему не становится жить лучше. Почему власть до сих пор ведет себя, как "лицензированный рэкетир", а не становится сервером нашего "общего дела". Почему ни депутаты, ни президент ни разу не спросили нас, граждан, устраивает ли нас "выборная монархия", в условиях которой мы четвертое десятилетие подряд часто творим Украину не благодаря власти, а вопреки. Не спросили, какой именно нам нужен парламент и какие именно полномочия должны быть у президента и премьера. Нужен ли нам Конституционный Суд, который даже в условиях войны стоит налогоплательщикам, как Верховный суд США? Должен ли быть президент Верховным главнокомандующим? И почему мы до сих пор не имеем права выбирать шерифов? Почему мужчины обязаны служить в армии, а женщины — нет? Властям никогда даже не приходило в голову спросить наше мнение о таких фундаментальных вещах...

И поэтому мы до сих пор слишком похожи на наших врагов. Победа лишь закрепит это внутреннее сходство при подчеркнутом внешнем отличии. Поэтому победы не будет до тех пор, пока мы не изменимся. Пока у нас не кристаллизуется ведущий слой — настоящая шляхта, аристократия, нобилитет, который возьмет ответственность за эту страну. Который будет служить ей, а не инкассировать. Который будет мечтать велико, а действовать прагматично, и который всегда будет сверять свой путь с ведущей украинской звездой — видением нашего места в глобальном мире и миссии в человеческой истории. И держать эту стратегическую рамку — основное призвание национальной аристократии.

Когда мы взрастим в огне войны и тишине университетов новый ведущий слой, когда он примет власть в этой стране от выборного царя..., когда Украина превратится в настоящую Res Publica (общее дело ее аристократии и посполитых), тогда мы и получим шанс победить Россию. А пока нас ждет тяжелый и трагический 2024 год...

В котором наша настоящая реалистичная цель — не выйти на границы 1991 года, а сохранить шанс и пространство для радикальных преобразований в стране. Преобразований как залога будущей победы...

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