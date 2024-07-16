Договариваться можно, уступать — нет: о чем говорят результаты последнего соцопроса

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Что я думаю об опросе Центра Разумкова для коллег из "Зеркала недели", согласно которому значительная часть украинцев поддерживают начало переговоров с РФ (44%), но без выполнения условий русских и Путина (85%).

Я думаю, что значительная часть украинцев в тылу устали. Это нормально. Далеко не все из нас крепкие, как скалы, и решительные, как капитан Америка. Большинство людей не такие. И это надо понимать. Не бояться, что не все одинаковые, а осознавать. И говорить. И работать с этим. Да, людей плавит. Некоторых сильно.

Самые смелые из нас — уже в Силах обороны Украины. Еще часть активно готовится к присоединению. Еще часть увеличивает и масштабирует свою деятельность или свой бизнес с единственной целью — больше помогать армии и мстить врагу.

Что по сути означают такие цифры: 44% за переговоры, но 85% против уступок? Они означают, что разговаривать, конечно, можно. Но не обо всем. Да, мы все понимаем, что рано или поздно будут переговоры. Возможно, в этом году, возможно, через 10 лет.

Но прямо сейчас переговоров не хочет Путин. Он, несмотря ни на что, продолжает верить, что имеет шанс победить украинцев и убить нас всех. Как Гитлер в последние недели перед смертью, он существует в пределах своего болезненного воображения, где танковые колонны приближаются к Берлину и побеждают НАТО.

Зато реальность просто ужасна. Любой российский генерал понимает: военная победа над Украиной невозможна. Россия не имеет ни солдат, ни оружия, ни техники, ни боеприпасов в достаточном количестве.

Путин не хочет об этом думать. Главная его надежда — "черные лебеди". События, которые изменят ситуацию, перевернут доску с шахматами. И поэтому он постоянно стимулирует появление таких событий. Поэтому обстреливает энергосистему — чтобы украинцы страдали. Поэтому обстреливает школы, садики и детские больницы — чтобы украинцы ужасались.

Все, что он делает — создает хаос. Чтобы украинцы постоянно находились в дискомфорте и переживаниях. Чтобы мы хотели чего угодно, кроме сопротивления. Потому что единственная возможность победить украинцев — посеять раздор внутри и заставить украинцев драться с украинцами. Неважно — руками или языком.

Подумайте об этом еще раз. Нас невозможно победить силой. Скорость продвижения россиян сейчас такова, что захватить Донецкую область они смогут только лет через 20. 20 лет и 5 млн российских трупов и раненых. Бесчисленное количество техники, которой нет. То есть такой сценарий просто невозможно реализовать — украинцы не дали. Даже одну область захватить теперь невозможно. Нечего и говорить о всей Украине.

Поэтому — какой сценарий для Путина? Отступить и таким образом капитулировать перед украинцами? Терроризм. Нагнетание. ИПСО. Раздоры. Вот чего он хочет добиться. Заставить нас изнутри спорить друг с другом. Чтобы мы требовали от властей мира любой ценой. Чтобы мы не хотели сопротивляться. Чтобы мы сдались под тяжестью обстоятельств, которые нам создают русские.

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Но все мы знаем историю. И знаем, что ждет тех, кто сложит оружие. Мы все будем истреблены. Так же, как истреблены жители Донецка и Луганска, которых русские стерли в мясных штурмах еще в прошлом году. Просто гнали на убой. Так же нас всех, кто переживет оккупацию, погонит на убой Путин — штурмовать Европу дальше.

Что будет со всеми нами, если мы перестанем сопротивляться, я описывать не буду. Наши женщины, дети, родители — всех будет ждать террор и мучения. Если мы остановимся сейчас, русские получат время собрать силы для новой войны — окончательной. Мобилизуют пару миллионов человек, наштампуют примитивных танков и дронов, заполнят склады в Сибири китайскими и северокорейскими снарядами, и придут снова.

Просто осознайте, что у нас нет шанса на примирение. Да, мы все устали. Но нам не оставили выбора. Перемирие будет означать лишь передышку на пару лет. А потом будет еще более страшная война.

Сейчас мы сильны. Сейчас мы можем сражаться и тянуть время, пока ресурсы россиян не начнут исчезать в еще большем объеме. Сейчас мы опираемся на ресурсы Запада, мы точно сильнее — потому что Запад сильнее и выносливее. Но потом так не будет. Потом мы будем слабее, а россияне — сильнее.

Единственный наш шанс победить русских — держаться именно сейчас. Сражаться именно сейчас. Защищать свой дом каждый как может. Кто-то служит. Кто-то донатит. Кто-то еще больше работает и еще больше донатит.

Я давно писал и снова повторяю. Это не спринт, это марафон. Мы бежим не быстро. Мы бежим далеко. И тот, кто упадет первым, проиграет все — и свою жизнь, и жизнь своих близких. Все, что так желает уберечь сейчас.

Но если твоя голова почти в пасти медведя — договариваться не о чем. Это не мои слова. Мы должны сражаться, ребята. Другого пути сейчас нет.

Выпили водички. Жару как-то пережили. Глупые мысли отбросили. Осознали, что с нами делает враг. И снова вперед — делать дела.

Мы ремонтируем 25 военных машин в месяц. Нам нужны деньги. Нам нужны ваши комментарии, плюсы и репосты. Нам нужно ваше сопротивление.

Становитесь рядом.

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