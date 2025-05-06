Азовское море — ключ к победе: как должно выглядеть украинское морское доминирование в 2026 году

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Украина системно реализовывает военную стратегию по контролю над Черным и Азовским морями.

Опираясь на уже выполненные шаги, можно смоделировать, что ждет русских дальше.

Простая динамика: год назад — несколько БЭКов (мы все были свидетелями), сейчас — десятки одновременно (мы снова свидетели), следующий год — сотни одновременно?

Схема ударов по Новороссийску

Допустим. Но давайте разберемся отдельно по каждому этапу.

сначала произошло уничтожение русских военных кораблей. Сейчас остатки боевого флота прячутся от Украины в бухтах, заблокировав проход гражданскими кораблями. Это просто железо, которое ждет прилета. Флота россияне больше не имеют. Используют его только для террора: выйти из бухты на час — запустить "калибры" по городам — спрятаться обратно;

реализован технологический прорыв, который позволил уничтожать средства ПВО оккупантов в Крыму дешевыми FPV-дронами. Уничтожены десятки радаров, пусковых установок, РЭБ. Русские теряют сотни миллионов долларов в абсолютно бесперспективной борьбе. Силы обороны Украины также добивают российскую авиацию над Черным морем. Абсолютно такая же, бесперспективная для русских ситуация. Смертники на вертолетах и самолетах все еще пытаются подниматься в воздух, но всем все давно понятно. С воздуха Крым не удержать. А ПВО скоро не будет;

действия Сил обороны Украины приведут к полному господству на воде и в небе над Черным и Азовским морем (дронами с воздуха). Любое перемещение российских кораблей или самолетов будет заблокировано;

это обычная математика. Украинские безэкипажные катера с каждым месяцем будут действовать в Черном море во все большем количестве. Мой прогноз: до конца года сотни БЭКов будут в море круглосуточно (FPV, ПВО, ударные модификации);

без ПВО и самолетов передвижение по Крымскому мосту и баржами станет невозможным. Крым превратится в изолированный полуостров. Над которым будут свободно пролетать ракеты, ударные "крылья" и FPV-дроны;

дешевые дальнобойные FPV-дроны, запущенные с надводных дронов вдоль всего побережья Крыма (запад, юг), будут прошивать весь полуостров. Когда кончится дорогостоящее ПВО, склады и аэродромы, начнется новая игра — поиск других интересных целей на полуострове. На ЛБС сейчас три-четыре FPV догоняют одного русского. То же самое будет в Крыму;

Крымский мост будет разрушен, откроется свободный путь в Азовское море. Крым будет выведен из игры как милитарная единица.

Азовское море — это ключ к победе в войне. Как только безэкипажные "материнские корабли" десятками зайдут и туда, все оккупированное побережье на юге Украины станет килзоной на 50-100 км вглубь оккупированных территорий.

Далее можно будет вести предметные переговоры о картах на столе.

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