Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Чистое небо над Черным морем: как украинский морской дрон Magura научили сбивать самолеты

Украина в очередной раз сделала невиданное — морской дрон Magura сбил вражеский самолет. Комментируя это событие, специалист по военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов предугадывает следующий шаг — создание подводных дронов, невидимых для врага.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов
Эксперт по радио и связи
Views count
магура, дрон, БПЛА
Фото: РБК-Украина | Magura отправляется в боевой рейд
Related video

"Магура" с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder

Сам катер — не сложный технически. Применение готовых ракет с его борта — тоже технически не фантастика. Но вот собрать это все вместе и доказать эффективность боевого применения решения — вот это впечатляет.

Рано или поздно противник найдет способ бороться с этим, иначе у них в акватории Черного моря не останется самолетов и вертолетов. Они сейчас уже активно обсуждают варианты патрулирования акватории катерами разного формата и большими БПЛА.

Ну, а мы тогда, наверное, уйдем со временем под воду. Эффективность этого решения давно доказана контрабандистами, которые через океан с Латинской Америки гоняют подводные или полуподводные самодельные суда, а патрули США с оборудованных самолетов не могут их зафиксировать.

PS. Магуровцы, познакомьте меня с вашим гением, кто это все придумывает.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Вражеский экипаж проморгал: эксперт объяснил, как именно морской дрон Magura уничтожил самолет Су-30 РФ
Вражеский экипаж проморгал: эксперт объяснил, как именно морской дрон Magura уничтожил самолет Су-30 РФ