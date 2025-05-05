Чистое небо над Черным морем: как украинский морской дрон Magura научили сбивать самолеты

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"Магура" с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder

Сам катер — не сложный технически. Применение готовых ракет с его борта — тоже технически не фантастика. Но вот собрать это все вместе и доказать эффективность боевого применения решения — вот это впечатляет.

Рано или поздно противник найдет способ бороться с этим, иначе у них в акватории Черного моря не останется самолетов и вертолетов. Они сейчас уже активно обсуждают варианты патрулирования акватории катерами разного формата и большими БПЛА.

Ну, а мы тогда, наверное, уйдем со временем под воду. Эффективность этого решения давно доказана контрабандистами, которые через океан с Латинской Америки гоняют подводные или полуподводные самодельные суда, а патрули США с оборудованных самолетов не могут их зафиксировать.

PS. Магуровцы, познакомьте меня с вашим гением, кто это все придумывает.

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