Быстрая, дешевая, смертоносная: что известно о новой российской крылатой ракете "Филин"

Ракета "Филин". Помните, я уже давно предсказывал, что наш противник делает ставку на будущее не на реактивные "шахеды", а на дешевые крылатые ракеты.

Они быстрее, маневреннее, могут летать на низких высотах и нести больше боевой нагрузки, чем "шахед". Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолетов и БПЛА. И главное — их можно производить из российских узлов.

Мы уже знаем "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М, реактивную "УМПБ-5", и вот снова в Украине заметили новую ракету "Филин".

"Филин" может летать на расстояние до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Вес боевой части сопоставим с 1–2 "шахедами". Высота полета — до 6 км.

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Ракету производит уже другое предприятие — АО "НПО "МОЛНИЯ". Оно известно нам в связи с производством КАБ.

Интересно, что реактивный двигатель на ракете — российский. Он уже используется в С71 и "Бандероль".

Благодарю ГУР за систематическую работу по идентификации ракет и БПЛА, а также по фиксации и анализу используемых в них компонентов с целью выявления и блокирования каналов их поставок.

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