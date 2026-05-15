Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения Обстрелы городов Украины

Пытались убить спасателей: для чего враг наносил повторные удары баллистикой 14 мая

"Было сбито и обезврежено 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов войск и ДФТГ, которые защищали нас", — пишет эксперт по радио и связи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"), проводя анализ массированной атаки на Украину 14 мая.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов
Эксперт по радио и связи
0
атака на Киев 14 мая
Беды натворили ракеты. Особенно в Киеве | Фото: ГСЧС

Мы пережили одну из самых тяжелых атак за последнее время.

Что можно сказать по этой атаке:

  1. Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было.
  2. Было сбито и обезврежено 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов войск и ДФТГ, которые защищали нас.
  3. Перехватчики сбили около 30% всех БПЛА. Это ощутимый процент, который продолжает расти.
  4. В этой атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был небольшим. Очевидно, враг рассчитывал на массовое применение обычных "Шахедов".
  5. Беды натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадания в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит сам на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистикой в те же места через несколько часов. Так враг пытался убить спасателей, работающих на местах.
  6. Целью атаки были объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныця" и логистика.

Ни один материальный ущерб не может сравниться с человеческими жизнями. Это страшная потеря для нас всех.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно
Убийственная армада из 150 дронов: как можно было уменьшить последствия атаки на Киев 14 мая
Убийственная армада из 150 дронов: как можно было уменьшить последствия атаки на Киев 14 мая