Обстрелы городов Украины
Пытались убить спасателей: для чего враг наносил повторные удары баллистикой 14 мая
Мы пережили одну из самых тяжелых атак за последнее время.
Что можно сказать по этой атаке:
- Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было.
- Было сбито и обезврежено 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов войск и ДФТГ, которые защищали нас.
- Перехватчики сбили около 30% всех БПЛА. Это ощутимый процент, который продолжает расти.
- В этой атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был небольшим. Очевидно, враг рассчитывал на массовое применение обычных "Шахедов".
- Беды натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадания в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит сам на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистикой в те же места через несколько часов. Так враг пытался убить спасателей, работающих на местах.
- Целью атаки были объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныця" и логистика.
Ни один материальный ущерб не может сравниться с человеческими жизнями. Это страшная потеря для нас всех.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
