Убийственная армада из 150 дронов: как можно было уменьшить последствия атаки на Киев 14 мая

Ужасный удар по многоэтажке в Киеве — 5 погибших, 20 пропавших без вести. Последнее означает, что погибших может быть еще больше.

Никого не хочу обвинять, потому что конечный виновник — это Россия, которая целенаправленно бьет по мирным жителям. Но погибших могло бы вообще не быть, если бы люди спустились в укрытие.

Намерения россиян читались вчера, как открытая книга. Они вообще почти всегда вполне понятны. Удар днем, удар ночью. И были соответствующие, вполне официальные предупреждения, что атака будет затяжной.

То, что следующей целью будет Киев — тоже было более-менее понятно, особенно учитывая горький опыт предыдущих обстрелов, который у всех накопился на пятый год войны. Все последовательности тоже всем более-менее давно понятны.

Но если хоть у кого-то еще оставались сомнения, что на очереди Киев, то картинки на мониторинговых каналах, которые показывали армаду из 150 дронов, которые летели сугубо на столицу, уж точно не должны были оставлять никаких сомнений.

150 дронов — это не 15, не 20, не 30 БПЛА. Это даже не внезапная баллистика, когда просто нет времени укрыться, кроме как убежать в коридор. Это большая опасность, потому что за ними прилетят и ракеты. И что-то точно не будет перехвачено, потому что все перехватить невозможно. И это 100% повод уйти в укрытие, хотя бы для того, чтобы сохранить нервы и не слышать взрывов и того, как оно все летает вокруг.

Я тоже был таким смелым. Мол, вероятность попадания — пара процентов. Однако, если попадет, то вся эта вероятность будет твоей. И была куча крайне печальных примеров с людьми, которых я знаю.

Когда вы видите, что приближается обстрел таких масштабов — не считайте проценты. Лучше спуститесь в укрытие. Тем более, что в случае с дронами время на это всегда есть. Тогда и убитых будет меньше.

