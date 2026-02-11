Мороз — больше не союзник Путина: какие козыри остались у Кремля и когда ждать мира

Суровая зима 2025-2026 годов завершается. Синоптики обещают последнюю морозную ночь, а дальше — курс на весну.

Эта зима стала испытанием именно для тыла. Обстрелы, блэкауты, холод в квартирах — враг пытался сломать общество и заставить нас к капитуляции. Но этот козырь мы уже выбиваем из их рук.

Что дальше? Последняя попытка РФ достичь целей военным путем. Сейчас много говорят о весенне-летней кампании с целью наступления на Славянск, Краматорск и Запорожье. И это вполне вероятно по трем причинам:

Прикрытие: Кремль использует переговорный трек лишь как дымовую завесу для подготовки ударов. Приз: Путину нужна хоть какая-то "победа" (захват Донбасса), чтобы усилить позиции на переговорах. Расчет на США: В Москве надеются, что Дональд Трамп отойдет от украинских дел из-за подготовки к выборам в Конгресс.

Есть ли у них ресурсы?

Несмотря на концентрацию резервов, численность оккупационных войск держится на отметке +/- 710 тысяч. Это позволяет лишь перекрывать потери, но не создавать мощный кулак для стратегического прорыва. Большая мобилизация проведена не была.

Тенденции войны свидетельствуют: захватить Донбасс за этот сезон им не удастся. А перенести войну на 2027 год помешает экономика — проблемы там накапливаются, как снежный ком.

Когда очередное наступление захлебнется, придет понимание, что пора договариваться. Мой прогноз остается в силе: этот момент наступит весной-летом 2026 года.

