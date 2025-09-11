Чума на пороге: какие эпидемии накроют лишенный воды Донецк через несколько месяцев

Related video

А хотите я вам очерчу сценарий, по которому может прекратиться эта война? Его не рассматривает ни один аналитический центр, однако его вероятность ежедневно увеличивается.

Никаких мирных соглашений, никаких переговоров, а просто остановка боевых действий. Но не из-за санкций или стратегического поражения какой-то стороны, а из-за масштабной эпидемии Чумы, которая вспыхнет во временно оккупированном Донецке и начнет распространяться со скоростью лесного пожара по всем оккупированным Россией районам Донбасса и юга Украины.

Это не фантазия, это то, что просто будет, если ситуация с водой в Донецке не наладится. А она не наладится, потому что подавать воду просто нет технической возможности. Все водоводы перебиты, ведь они были проложены в зоне, где сейчас идут боевые действия. Воды в Донецке не будет. Точка.

Сейчас вода в городе появляется хорошо если 2 раза в неделю. Люди выбрасывают нечистоты прямо на улицу и уже дерутся из-за воды.

Дальше зима. Какой бы она ни была теплой — минусы все равно будут. Вода в трубах никогда полностью не пересыхает, однако, если ее не будут подавать регулярно (а этого не произойдет!), трубы просто разорвет. Особенно это касается кранов, стыков, хомутов и тому подобное.

Замерзнет вода и в баках, в которых ее завозят в Донецк, пытаясь решить проблему хотя бы таким образом. Людям придется топить снег, если конечно он будет, хотя далеко не факт, что он выпадет в достаточном количестве.

Важно

"Ржавая вода трижды в неделю": как живут в Донецке после 11 лет оккупации

Антисанитария усилится, неизбежно разведутся крысы, которые и являются прямыми резервуарами бубонной чумы.

А когда снова придет тепло — ад разверзнется.

Нельзя исключать, что уже следующим летом европейский контингент понадобится не для того, чтобы разводить украинскую и российскую армии, а для того, чтобы помогать ВСУ создать карантин. Просто расстреливать российских солдат, которые будут бежать на наши позиции. Но не для того, чтобы прорвать фронт, а для того, чтобы найти спасение от Мора, который будет косить их в тылу.

А спасения не будет. На временно оккупированных территориях врачей критически не хватает уже сейчас. Российская экономика, которая просядет в следующем году еще сильнее, не сможет обеспечить эффективную борьбу с эпидемией, которая неизбежно проникнет и на территорию РФ в результате перемещения российских военнослужащих, транспортировки больных и раненых, трансфера гражданских лиц и тому подобное.

Из-за Чумы и раньше завершались большие войны. От испанского гриппа после Первой мировой войны погибло от 17 до 50 млн населения планеты. Совершенно не исключено, что в 2026 году миру придется решать совсем другие задачи. Например, как не повторить 1347 год. Саму же Россию будут волновать уже далеко не территориальные вопросы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно