Жители временно оккупированного Донецка жалуются на трудности с водоснабжением, порывы канализации, стихийные свалки, заброшенные детские площадки и другие проблемы, которые за 11 лет пребывания города под контролем России не смогли решить местные незаконные "власти".

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О ситуации в Донецке жительница города на условиях анонимности рассказала жительница города изданию OBOZ.UA.

Оккупированный Донецк без воды

Больше всего горожане страдают от трудностей с водоснабжением: воду подают по графику, который постоянно меняется, и в основном она непригодна даже для мытья.

"Нам в частном доме в Калининском районе воду дают всего по несколько часов трижды в неделю. Она идет тонкой струйкой, причем ржавая и вонючая. То есть пить ее и готовить на ней еду просто опасно — никакое кипячение не поможет. Но все же кипятим для того, чтобы помыться", — рассказала журналистам жительница Донецка.

Она добавила, что хотя воду подвозят в цистернах, ее тяжело донести до дома, при этом и она не пригодна к употреблению, поэтому приходится покупать бутыли по 5-6 литров в магазинах.

Журналисты отмечают, что при этом на оккупированной территории Донецкой области постоянно случаются прорывы водопроводов, не менее 300 в сутки, а в части школ вводят дистанционное обучение из-за отсутствия водоснабжения.

Канализация в Донецке также в аварийном состоянии, в многоэтажках нередко затапливает подвалы, а ремонтировать трубы коммунальщики не спешат из-за нехватки денег и персонала, пишут авторы материала.

Донецк в оккупации страдает от крыс

Кроме того, город страдает от стихийных мусорных свалок, на которых плодятся крысы. По словам местных жителей, хотя на борьбу с грызунами выделяются средства, результата это не приносит.

В Донецке местные жители жалуются на сихийные мусорные свалки Фото: Telegram / itsdonetsk

"Крысы ходят пешком, собаки сбиваются в стаи — зато "республика" гуляет. А "власть" только и говорит о том, как прекрасно стало жить", — рассказала жительница города журналистам.

Дончан возмущает также состояние парков отдыха, а особенно детских площадок и аттракционов, пишут авторы статьи. Родители выкладывают в соцсетях кадры заброшенных площадок, которые могут нести опасность для детей.

Детская площадка в парке им. Петровского в Донецке Фото: Telegram / itsdonetsk Родители в оккупированном Донецке жалуются на состояние детских площадок Фото: Telegram / itsdonetsk

Напомним, в российском Министерстве иностранных дел 1 мая заявили, что Украина никогда не вернет границы 1991 года, потому что Кремль "не допустит реализации такого сценария".

Центр национального сопротивления 29 апреля сообщал, что россияне похищают украинских детей с временно оккупированных территорий под предлогом "культурных поездок".