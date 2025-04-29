"Планируют вывезти более 3 тысяч": оккупанты похищают украинских детей под новым предлогом

Россия продолжает похищать украинских детей с временно оккупированных территорий, теперь — под видом "культурных поездок".

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85". Всего до октября планируется вывезти более 3 тысяч детей в Москву, Петербург, Казань и Ростов-на-Дону", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что под видом "культурных путешествий" оккупанты меняют мировоззрение детей.

"Навязывают "величие" РФ, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду", — отметили в Центре нацсопротивления.

Там также подчеркнули, что на "экскурсиях" школьникам рассказывают пропагандистские истории и готовят к поступлению в российские вузы, как "граждан РФ".

Напомним, в марте США прекратили расследование относительно депортаций детей из Украины в РФ.

В октябре 2024 года издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что слабость Запада может позволить Путину украсть целое поколение украинских детей.