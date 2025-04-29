"Планують вивезти понад 3 тисячі": окупанти викрадають українських дітей під новим приводом

Росія продовжує викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій, тепер — під виглядом "культурних поїздок".

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Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми "Культурна карта 4+85". Загалом до жовтня планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що під виглядом "культурних подорожей" окупанти змінюють світогляд дітей.

"Нав’язують "велич" РФ, обривають зв'язки з Україною та готують до асиміляції в російське середовище", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Там також підкреслили, що на "екскурсіях" школярам розповідають пропагандистські історії та готують до вступу у російські виші, як "громадян РФ".

Нагадаємо, у березні США припинили розслідування щодо депортацій дітей з України до РФ.

У жовтні 2024 видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що слабкість Заходу може дозволити Путіну вкрасти ціле покоління українських дітей.