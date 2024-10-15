Слабкість Заходу може дозволити Путіну вкрасти ціле покоління українських дітей, — The Telegraph

На думку видання, викрадення дітей є частиною ширшої стратегії, організованої російською владою для того, щоб нав'язати їм проросійську ідентичність і придушити українську культурну спадщину.

Related video

Агресія Росії проти України стала неймовірною трагедією для українського народу, але найбільше постраждали діти. Понад 20 тисяч українських дітей були насильно депортовані до Росії, Білорусі та на окуповані території. Ці діти розлучені з сім'ями, попри міжнародні закони, які забороняють такі дії. Багатьох із них передали в російські прийомні сім'ї або всиновили, а дехто отримав російське громадянство в спробі стерти їхню українську ідентичність. Про це 15 жовтня пише британське видання The Telegraph

Важливо

Україна втрачає дітей: що стоїть за масовим виїздом за кордон дітей до 18 років

Як зазначають журналісти, викрадення дітей є частиною ширшої стратегії, організованої російською владою. Згідно з дослідженням Єльської школи громадської охорони здоров'я, у Росії та на окупованих територіях діють щонайменше 43 табори, де утримують українських дітей, яких піддають так званому "перевихованню". Влада Росії стверджує, що ці табори надають "патріотичне" виховання, але насправді вони служать для нав'язування проросійської ідентичності та придушення української культурної спадщини. Один із таких таборів розташований у Магадані, майже за 6 500 кілометрів від України — настільки віддалено, що він ближче до США, ніж до українського кордону.

Історії, що приходять із цих таборів, жахливі. Діти, відправлені туди під приводом оздоровчих поїздок, зазнають психологічного тиску і навіть фізичного насильства. Наприклад, у жовтні 2022 року дітей з окупованого Херсона відвезли до Криму на два тижні. Однак замість відпочинку їх піддали перевихованню, стверджуючи, що батьки їх покинули. У таких таборах, як "Мрія" і "Сонечко", діти змушені були слухати російський гімн і каралися за будь-яку непокору.

"Взяти хоча б історію Владислава — 16-річного підлітка з Мелітополя, якого схопили під час спроби втекти з обложеного міста. Протягом 90 днів його тримали в російській в'язниці, змушуючи щодня прибирати камеру тортур, витираючи кров інших людей, які зазнавали жорстоких допитів. За час полону Влад став свідком неймовірних жахів, зокрема самогубства одного з ув'язнених. Емоційні шрами від цього періоду залишаться з ним на все життя, але йому пощастило врятуватися. Багато інших досі нудяться в цих кошмарних умовах", — ідеться в матеріалі.

Реакція міжнародної спільноти

Міжнародна спільнота повільно відреагувала на цю ситуацію, але зараз вона починає набирати обертів. У вересні на четвертому саміті перших леді та джентльменів у Києві світові лідери під патронажем Олени Зеленської підписали декларацію, націлену на захист прав дітей в умовах війни. Міжнародні ресурси будуть спрямовані на пошук і повернення викрадених дітей, а також на підтримку сімей.

"Це тісно пов'язано із Самітом майбутнього ООН, на якому розглядалися питання захисту дітей у зонах конфліктів. У світі, де війна, на жаль, все ще залишається реальністю, ООН необхідно зосередитися на створенні більш надійних механізмів для захисту найбільш вразливих верств населення — дітей. Якщо наявні механізми недостатні для запобігання масовим викраденням дітей в Україні, то яка в нас надія на захист дітей у майбутніх конфліктах?" — пише видання.

Попри ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна і Марії Львової-Белової, міжнародне право на практиці стикається з труднощами. Лідери Росії продовжують відвідувати країни, такі як Монголія і ПАР, уникаючи відповідальності. Світова спільнота має чинити тиск на Росію, щоб повернути вкрадених дітей і засудити ці дії як акти геноциду, зазначають журналісти.

"Час має вирішальне значення. Якщо міжнародна спільнота не вживе жодних дій, ми ризикуємо втратити ціле покоління українських дітей у руках режиму, який має намір стерти їхню ідентичність. Перед обличчям цих злодіянь Україна повинна здобути перемогу — не тільки заради свого суверенітету, а й заради своїх дітей. Якщо ми залишимося осторонь і дозволимо цим злочинам тривати, ми відмовимося від принципів справедливості та гуманності, які лежать в основі міжнародного права", — йдеться в матеріалі.

Канада вже очолила міжнародну коаліцію з повернення українських дітей і планує провести конференцію з цього питання наприкінці жовтня. Катар також підтримав ініціативи з порятунку дітей. Але цього недостатньо — Велика Британія та інші країни повинні посилити тиск на Росію і вимагати повернення дітей. Кожен день бездіяльності збільшує страждання викрадених дітей, додає видання.

"Ми не можемо і не повинні відводити погляд. Викрадення українських дітей — це злочин, який вимагає єдиної і рішучої відповіді. На кону стоїть наша колективна людяність, і ми зобов'язані вжити заходів, поки не стало надто пізно", — резюмує The Telegraph.

Нагадаємо, на початку жовтня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей.