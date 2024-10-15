Слабость Запада может позволить Путину украсть целое поколение украинских детей, — The Telegraph
По мнению издания, похищение детей является частью более широкой стратегии, организованной российскими властями для того, чтобы навязать им пророссийскую идентичность и подавить украинское культурное наследие.
Агрессия России против Украины стала невообразимой трагедией для украинского народа, но больше всего пострадали дети. Более 20 тысяч украинских детей были насильственно депортированы в Россию, Беларусь и на оккупированные территории. Эти дети разлучены с семьями, несмотря на международные законы, которые запрещают такие действия. Многие из них были переданы в российские приемные семьи или усыновлены, а некоторые получили российское гражданство в попытке стереть их украинскую идентичность. Об этом 15 октября пишет британское издание The TelegraphВажно
Как отмечают журналисты, похищение детей является частью более широкой стратегии, организованной российскими властями. Согласно исследованию Йельской школы общественного здравоохранения, в России и на оккупированных территориях действуют как минимум 43 лагеря, где удерживаются украинские дети и подвергаются так называемому "перевоспитанию". Власти России утверждают, что эти лагеря предоставляют "патриотическое" воспитание, но на самом деле они служат для навязывания пророссийской идентичности и подавления украинского культурного наследия. Один из таких лагерей находится в Магадане, почти в 6500 километрах от Украины — настолько отдаленно, что он ближе к США, чем к украинской границе.
Истории, приходящие из этих лагерей, ужасающи. Дети, отправленные туда под предлогом оздоровительных поездок, подвергаются психологическому давлению и даже физическому насилию. Например, в октябре 2022 года детей из оккупированного Херсона увезли в Крым на две недели. Однако вместо отдыха их подвергли перевоспитанию, утверждая, что родители их бросили. В таких лагерях, как "Мечта" и "Солнышко", дети вынуждены были слушать российский гимн и наказывались за любое неповиновение.
"Взять хотя бы историю Владислава — 16-летнего подростка из Мелитополя, который был схвачен при попытке бежать из осажденного города. В течение 90 дней его держали в российской тюрьме, заставляя ежедневно убирать камеру пыток, вытирая кровь других людей, подвергавшихся жестоким допросам. За время плена Влад стал свидетелем невообразимых ужасов, в том числе самоубийства одного из заключенных. Эмоциональные шрамы от этого периода останутся с ним на всю жизнь, но ему посчастливилось спастись. Многие другие до сих пор томятся в этих кошмарных условиях", — говорится в материале.
Реакция международного сообщества
Международное сообщество медленно отреагировало на эту ситуацию, но сейчас она начинает набирать обороты. В сентябре на четвертом саммите первых леди и джентльменов в Киеве мировые лидеры под патронажем Елены Зеленской подписали декларацию, нацеленную на защиту прав детей в условиях войны. Международные ресурсы будут направлены на поиск и возвращение похищенных детей, а также на поддержку семей.
"Это тесно связано с Саммитом будущего ООН, на котором рассматривались вопросы защиты детей в зонах конфликтов. В мире, где война, к сожалению, все еще остается реальностью, ООН необходимо сосредоточиться на создании более надежных механизмов для защиты наиболее уязвимых слоев населения — детей. Если существующие механизмы недостаточны для предотвращения массовых похищений детей в Украине, то какая у нас надежда на защиту детей в будущих конфликтах?" — пишет издание.
Несмотря на ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, международное право на практике сталкивается с трудностями. Лидеры России продолжают посещать страны, такие как Монголия и ЮАР, избегая ответственности. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы вернуть украденных детей и осудить эти действия как акты геноцида, отмечают журналисты.
"Время имеет решающее значение. Если международное сообщество не предпримет никаких действий, мы рискуем потерять целое поколение украинских детей в руках режима, который намерен стереть их идентичность. Перед лицом этих злодеяний Украина должна одержать победу — не только ради своего суверенитета, но и ради своих детей. Если мы останемся в стороне и позволим этим преступлениям продолжаться, мы откажемся от принципов справедливости и гуманности, которые лежат в основе международного права", — говорится в материале.
Канада уже возглавила международную коалицию по возвращению украинских детей и планирует провести конференцию по этому вопросу в конце октября. Катар также поддержал инициативы по спасению детей. Но этого недостаточно — Великобритания и другие страны должны усилить давление на Россию и потребовать возвращения детей. Каждый день бездействия увеличивает страдания похищенных детей, добавляет издание.
"Мы не можем и не должны отводить взгляд. Похищение украинских детей — это преступление, которое требует единого и решительного ответа. На кону стоит наша коллективная человечность, и мы обязаны принять меры, пока не стало слишком поздно", — резюмирует The Telegraph.
Напомним, в начале октября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, существует высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей.