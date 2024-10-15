Слабость Запада может позволить Путину украсть целое поколение украинских детей, — The Telegraph

По мнению издания, похищение детей является частью более широкой стратегии, организованной российскими властями для того, чтобы навязать им пророссийскую идентичность и подавить украинское культурное наследие.

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Агрессия России против Украины стала невообразимой трагедией для украинского народа, но больше всего пострадали дети. Более 20 тысяч украинских детей были насильственно депортированы в Россию, Беларусь и на оккупированные территории. Эти дети разлучены с семьями, несмотря на международные законы, которые запрещают такие действия. Многие из них были переданы в российские приемные семьи или усыновлены, а некоторые получили российское гражданство в попытке стереть их украинскую идентичность. Об этом 15 октября пишет британское издание The Telegraph

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Как отмечают журналисты, похищение детей является частью более широкой стратегии, организованной российскими властями. Согласно исследованию Йельской школы общественного здравоохранения, в России и на оккупированных территориях действуют как минимум 43 лагеря, где удерживаются украинские дети и подвергаются так называемому "перевоспитанию". Власти России утверждают, что эти лагеря предоставляют "патриотическое" воспитание, но на самом деле они служат для навязывания пророссийской идентичности и подавления украинского культурного наследия. Один из таких лагерей находится в Магадане, почти в 6500 километрах от Украины — настолько отдаленно, что он ближе к США, чем к украинской границе.

Истории, приходящие из этих лагерей, ужасающи. Дети, отправленные туда под предлогом оздоровительных поездок, подвергаются психологическому давлению и даже физическому насилию. Например, в октябре 2022 года детей из оккупированного Херсона увезли в Крым на две недели. Однако вместо отдыха их подвергли перевоспитанию, утверждая, что родители их бросили. В таких лагерях, как "Мечта" и "Солнышко", дети вынуждены были слушать российский гимн и наказывались за любое неповиновение.

"Взять хотя бы историю Владислава — 16-летнего подростка из Мелитополя, который был схвачен при попытке бежать из осажденного города. В течение 90 дней его держали в российской тюрьме, заставляя ежедневно убирать камеру пыток, вытирая кровь других людей, подвергавшихся жестоким допросам. За время плена Влад стал свидетелем невообразимых ужасов, в том числе самоубийства одного из заключенных. Эмоциональные шрамы от этого периода останутся с ним на всю жизнь, но ему посчастливилось спастись. Многие другие до сих пор томятся в этих кошмарных условиях", — говорится в материале.

Реакция международного сообщества

Международное сообщество медленно отреагировало на эту ситуацию, но сейчас она начинает набирать обороты. В сентябре на четвертом саммите первых леди и джентльменов в Киеве мировые лидеры под патронажем Елены Зеленской подписали декларацию, нацеленную на защиту прав детей в условиях войны. Международные ресурсы будут направлены на поиск и возвращение похищенных детей, а также на поддержку семей.

"Это тесно связано с Саммитом будущего ООН, на котором рассматривались вопросы защиты детей в зонах конфликтов. В мире, где война, к сожалению, все еще остается реальностью, ООН необходимо сосредоточиться на создании более надежных механизмов для защиты наиболее уязвимых слоев населения — детей. Если существующие механизмы недостаточны для предотвращения массовых похищений детей в Украине, то какая у нас надежда на защиту детей в будущих конфликтах?" — пишет издание.

Несмотря на ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, международное право на практике сталкивается с трудностями. Лидеры России продолжают посещать страны, такие как Монголия и ЮАР, избегая ответственности. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы вернуть украденных детей и осудить эти действия как акты геноцида, отмечают журналисты.

"Время имеет решающее значение. Если международное сообщество не предпримет никаких действий, мы рискуем потерять целое поколение украинских детей в руках режима, который намерен стереть их идентичность. Перед лицом этих злодеяний Украина должна одержать победу — не только ради своего суверенитета, но и ради своих детей. Если мы останемся в стороне и позволим этим преступлениям продолжаться, мы откажемся от принципов справедливости и гуманности, которые лежат в основе международного права", — говорится в материале.

Канада уже возглавила международную коалицию по возвращению украинских детей и планирует провести конференцию по этому вопросу в конце октября. Катар также поддержал инициативы по спасению детей. Но этого недостаточно — Великобритания и другие страны должны усилить давление на Россию и потребовать возвращения детей. Каждый день бездействия увеличивает страдания похищенных детей, добавляет издание.

"Мы не можем и не должны отводить взгляд. Похищение украинских детей — это преступление, которое требует единого и решительного ответа. На кону стоит наша коллективная человечность, и мы обязаны принять меры, пока не стало слишком поздно", — резюмирует The Telegraph.

Напомним, в начале октября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, существует высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей.