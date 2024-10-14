Украина теряет детей: что стоит за массовым выездом за границу детей до 18 лет

Родители начали вывозить детей до 18 лет из Украины, особенно это касается мальчиков. Причиной является не только возможность получить зарубежное образование, но и война, мобилизация и перспективы будущего. Фокус разобрался, как это повлияет на дальнейшую демографическую ситуацию в стране.

Related video

Член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный заявил, что в Украине существенно выросли темпы выезда за границу молодого поколения. В частности, речь идет о переселенцах. Министр образования и науки Оксен Лисовой подтвердил, что многие 10-11-классники, особенно мальчики, выезжают за границу.

"Мы побуждаем их (школьников, — ред.) оставаться в Украине разными способами. Но ключевое, что мы как Министерство образования должны предлагать нашим гражданам — это качественное профессионально-техническое, профессионально-высшее и высшее образование", — сказал министр.

По его словам, после завершения войны наступит этап восстановления, который потребует большого количества ресурсов, в том числе и человеческих.

Фокус рассказывает об основной причине выезда детей за границу, демографическом кризисе и нехватке рабочих рук.

Школьники чаще покидают Украину: причины

Член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный сообщил Фокусу, что отток молодежи — это проблема, негативный аспект. Однако он может понять родителей, которые боятся за жизнь и здоровье своих детей. Депутат знает о переживаниях относительно мобилизации 18-летних ребят, но сейчас есть четкая позиция, что призывной возраст составляет 25 лет.

Сопредседатель ОО "БАТЬКИ SOS" Елена Парфенова заявила, что действительно наблюдается тенденция выезда школьников за границу.

"Все прекрасно понимают, почему это происходит. Потому что родители не хотят, чтобы дети попали на войну, потому что есть такие опасения, что сразу, если они (ребята, — ред.) становятся на учет, могут попасть на фронт или становятся не выездными", — сказала Фокусу Парфенова.

По ее словам, поэтому родители решают после 11 класса отправить детей на обучение за границу. В первую очередь рассматриваются Польша, Чехия, Словакия, чтобы мать могла быстрее приезжать и контролировать пребывание ребенка в другой стране.

Парфенова считает, что ребенок с зарубежным дипломом имеет больше возможностей для трудоустройства, в частности, за рубежом. Ведь европейское образование имеет определенные стандарты, которые приемлемы для работодателей в ЕС.

"В основном родители отправляют детей получать зарубежное образование не для того, чтобы возвращаться потом в Украину", — отметила она.

Социолог Владимир Паниотто считает, что если действительно ребята 10-11 классов начали чаще выезжать за границу, то это может быть по нескольким причинам. В частности, сейчас это проще сделать, в Украине наблюдается больше проблем, а также могут снизить мобилизационный возраст.

"Родители отправляют детей, чтобы был меньший риск попасть на фронт. Ведь представление о том, что война скоро закончится, изменилось на неопределенность, неизвестно, когда она закончится", — сказал Фокусу Паниотто.

Останется ли Украина без молодого поколения

Социолог считает, что это не столь массовое явление, а потому Украина не останется без поколения до 18 лет.

"Когда закончится война, и если здесь будут нормальные условия, вступление в ЕС, помощь других стран и т.д., то эти диспропорции выровняются", — отметил он.

По его словам, в таком случае это явление не увеличится и сильно не повлияет на будущее.

Социолог Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Слюсар считает, что Украина не останется без поколения до 18 лет. Однако это демографический кризис, который будет углубляться и будет зависеть от того, когда закончится война, и какая будет ситуация в стране.

По ее мнению, уровень экономического развития и благосостояния Украины поднялся бы, если бы закончились боевые действия, Киев получил гарантии безопасности, появились инвестиции. В результате молодое поколение могло бы вернуться, но пока такие перспективы "еще в тумане".

Сопредседатель ОО "БАТЬКИ SOS" надеется, что ей не придется дискутировать на тему того, что будет с Украиной, если она останется без молодого поколения. Однако с демографической точки зрения, влияния на экономику — это страшные вещи.

"У нас будет больше людей, которых надо содержать, пенсионное обеспечение. Это будет большая нагрузка на то работающее, которое останутся в Украине, молодое поколение. То есть налоговая нагрузка на нас будет больше, потому что надо будет обеспечивать большее количество людей. И я не знаю, как нам выходить из этого всего, если мы не остановим детей от выезда из Украины", — заявила Парфенова.

Ежегодно Украине не будет хватать около 200 тысяч рабочих рук

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что с 2025 года рынок труда будут покидать от 500 до 600 тысяч украинцев из-за смерти или выхода на пенсию. В тот же период на рынок труда будет входить только 300-400 тысяч человек.

"Ежегодно нам не будет хватать примерно 200 тысяч рабочих рук, начиная с 2025 года. Если к этому добавить массовый выезд молодежи, особенно ребят, которые сейчас учатся в 10-11 классах (16-17 лет), то проблема только усугубится. Девушки, наблюдая, что выезжают их ровесники, также будут склонны эмигрировать. Это приведет к росту дефицита рабочей силы, а также потребителей товаров и услуг", — говорит Фокусу Воскобойник.

Депутат Сергей Вельможный отметил, что после окончания войны наступит этап восстановления и развития страны, который требует значительных не только финансовых вложений, но и человеческих ресурсов. Тогда как в Украине уже наблюдается катастрофа на рынке труда.

"Количество вакансий увеличивается, а количество квалификационных работников уменьшается. Но мы понимаем, что в дальнейшем ситуация в лучшую сторону меняться не будет, и поэтому один из немногих вариантов — это поощрить нашу молодежь оставаться здесь", — пояснил он.

Как остановить рост дефицита рабочей силы и побудить школьников остаться в Украине

Василий Воскобойник подчеркнул, что этот процесс можно назвать катастрофой. Чтобы изменить ситуацию, необходима победа в войне и четкая, продуманная программа мобилизации.

"Когда говорят, что не будут мобилизовать ребят до 25 лет, а появляются заявления о возможности призыва 20-летних, родители, не имея четкого представления о будущем своих детей, будут пытаться вывезти их из Украины", — пояснил он.

Эксперт добавил, что Минобразования должно разработать программу работы с молодежью. Дети выезжают за границу не только для получения образования — их родители стремятся обеспечить им более стабильное и предсказуемое будущее, чем в нынешних условиях в Украине.

"Шаги нужно делать уже сейчас. Даже если война закончится завтра, возникает вопрос: изменятся ли условия жизни в стране? Продолжат ли повышаться налоги? Останется ли непонятным экономическое будущее? Эти вопросы нужно решать уже сегодня. Один из примеров реальных действий — утвержденная 30 сентября демографическая стратегия нашей страны", — подытожил Воскобойник.

Он подчеркнул, что демографическая стратегия является важным шагом на пути к формированию видения будущего Украины.

По словам Сергея Вельможного, молодежи нужно гарантировать верховенство права и законность действий. Необходимо, чтобы работодатели были заинтересованы не только в поиске кадров, но и в взращивании таких работников, то есть брали на работу прогрессивную и талантливую молодежь. Более того, важным является жилищный вопрос.

"Нужно сделать так, чтобы люди не выезжали, и поэтому необходимо обеспечить все средства для ассимиляции по новому месту жительства, нужны рабочие места с достойной платой и другие возможности", — отметил депутат.

Социолог Паниотто сказал, что не думает, что сейчас возможно побудить школьников остаться в Украине, а не выезжать за границу. В частности, когда Польша вступила в ЕС, упростился переезд, возник высокий уровень миграции из Польши в другие европейские страны. Для украинцев сейчас тоже упрощен переезд в Европу, а в условиях войны Украина мало что может с этим сделать.

Он рассказал, что такие условия можно создать после окончания боевых действий, чтобы школьники продолжали обучение в Украине. Также можно стимулировать обучение тех, кто уехал, чтобы сохранить их связь с Украиной. Речь идет о том, чтобы они все равно учились в украинских университетах.

Напомним, Кабмин одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. Фокус рассказал об эффективности стратегии и проблеме миграции.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что снижение мобилизационного возраста может повлиять на демографическую ситуацию в Украине. Она выступает против призыва в армию с 18 лет.